El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) atenderá este sábado 12 y domingo 13 de setiembre en distintas oficinas del país. Sin embargo, en Arequipa solo se atenderá el sábado en las oficinas ubicadas en la calle San Juan de Dios, en la Av. Porongoche N° 500 EN Paucarpata, en la agencia de Camaná, Majes e Islay en la región Arequipa.

Los pobladores podrán recoger el DNI en el horario de 8:15 a 12:45 horas. Para conocer la totalidad de oficinas y agencias que atenderán el sábado y domingo, deben ingresar al link que habilitó el Reniec.

El objetivo es que la totalidad de personas quienes tramitaron el DNI puedan recoger sus documentos para votar en las elecciones del 4 de octubre. El responsable del Reniec en Arequipa, Ángel María Manrique, señaló la semana pasada que en Arequipa había aproximadamente 10 mil documentos para recoger.

¿CÓMO SABER SI EL DNI ESTÁ LISTO APRA RECOGER?

Los ciudadanos deben acceder a la página oficial del Reniec a través de este link, escribir su número de DNI o de solicitud, hacer clic en ‘Consultar’ y, de inmediato, les aparecerá sus datos completos, la sede que eligieron para el recojo de su DNI y si el estado de su trámite se encuentra al 100%, listo para recoger su documento.

Si el reporte no dice que el documento esté al 100% es recomendable que los ciudadanos no acudan a la agencia.