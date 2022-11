Es su primera experiencia en un cargo de voto popular, y aunque se ve sorprendida, está segura que su trayectoria en el sector privado le ayudará para realizar una mejor gestión ahora que fue elegida alcaldesa de Yura.

Nos referimos a Mirtha Ruelas, quien estuvo en el set de Entrevistas Correo para chablar sobre sus planes para estos cuatro años. Durante esta conversación se centró en dos temas: el apoyo a las mujeres del distrito y la formalización de predios.

Aquí la entrevista:

¿Qué problemas debe solucionar su gestión? Decir a todas las mujeres de Yura que van a ser representadas, a aquellas que son padre y madre, que son emprendedoras, dentro de mi plan de gobierno hay tres pilares, la formalización, la educación y el trabajo, hay muchas necesidades.

¿Hay mucha informalidad en el distrito, muchas invasiones? Se deben formalizar nuestras asociaciones, hay como 80 que por más de 30 años están en la misma situación, con esto podemos tener proyectos de servicios básicos. En la municipalidad de Yura hay una oficina encargada de esto, se tiene que repotenciar y buscar el apoyo de las instituciones nacionales.

¿Se puede construir más colegios, tener más docentes? La gestión que sale está dejando varios proyectos en educación, solo falta la gestión. Donde hace falta, se construirán más aulas, donde falte, se harán nuevas, pero todo debe ser con una alternativa tecnológica, es increíble que se marginen a los escolares con decir que son del “Cono Norte”, ya no es como antes y falta mucho por trabajar, queremos hacer una Gran Unidad Escolar.

¿ Qué se hará con los invasores de terrenos? Se tiene que cuidar los terrenos, cuando se habla de formalización, son esos pueblos que tienen muchos años y hasta existe la normativa, pero falta el apoyo de las autoridades.

¿Y el transporte? La gente se queja de que los buses SIT no llegan. Lo primero es conversar con la comuna provincial, Ciudad de Dios, Yura Viejo, son zonas alejadas, pero no llega el carro, nadie se preocupa por ellos, debemos demostrar que existen pistas, que existen caminos para que los transportistas puedan ofrecer el servicio.

¿Y los informales que solo andan entre las asociaciones? Yo te digo que la gente antes caminaba 10 o 20 cuadras con sus cosas, peor cuando iban al mercado, si bien son informales, son un apoyo, entonces tenemos que buscar un mecanismo, un ordenamiento en el distrito para finalmente beneficiar a la población.

¿Qué planes tiene para mejorar la seguridad? Hay mucha población y pocos policías, apuntamos a tener una comisaría modelo, eso no es todo, pues debemos reforzar a las juntas vecinales, dotarles de equipos, de instrumentos para reforzar la seguridad.

¿Qué hará en el Yura tradicional? En este sector debemos reforzar el turismo, a mí me gustaría ver a Yura Tradicional como el Colca, que funcione día y noche, pero para eso debemos brindar todos los servicios, seguridad, hospedaje y entre otros. Queremos que vayan a la catarata, que vean la calera y puedan disfrutar de lo que ofrece el distrito. En mi gestión impulsaremos una ruta turística.

¿Se imaginó ser alcaldesa, más aún cuando su esposo, Ángel Benavente, fue alcalde? Recuerdo mucho sus palabras, él me decía que yo fuera su sucesora, yo lo tomaba a la ligera, pero ahora veo que sí es importante, él no fue político, pero fue un visionario, yo aún lo siento apoyándome y sé que me dará toda la fuerza para no decepcionar a la población.

