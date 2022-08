Luego de 10 meses de críticas a la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) por la implementación deficiente de ciclovías temporales en la ciudad, el alcalde Omar Candia reconoció que hubo errores en el proyecto, lo que ha significado para el Estado un gasto de por lo menos S/1 millón 507 mil.

La autoridad, en un intento de atenuar su responsabilidad, justificó que las ciclovías fueron planificadas por el Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible (Promovilidad), pero fueron sus propios funcionarios quienes entregaron la data de movilidad en la que plasmaron los trazos de 33.5 kilometros (k) de ciclovías, de los cuales solo se han instalado 13.5 k.

MTC TRANSFIRIÓ 2 MILLONES DE SOLES PARA LA CICLOVÍA TEMPORAL

Pese a que no se concluyeron los trabajos y el mal estado de las ciclovías instaladas, la MPA gastó una importante parte del financiamiento de S/2 millones 900 dados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según la respuesta remitida por la Gerencia del Centro Histórico (a cargo de la implementación) a la solicitud de rendición de cuentas del regidor provincial Jorge Condori.

Se firmaron órdenes de servicios valorizadas en S/335 mil por el pintado de pavimentos, S/111 mil 700 por el pintado en general, S/135 mil por la instalación de estructuras para el estacionamiento de bicicletas y S/550 mil 335 por la compra de topellantas.

El gerente del Centro Histórico, César Berríos Claverías, reconoció que se hicieron las solicitudes de los servicios, pero aclaró que están pendientes de culminación.

Debido a la paralización del proyecto y el anuncio de que no se terminará de implementar, Berríos informó que se evalúan los contratos con las empresas para darles fin, por lo que prevé que el gasto será menor.

EVALÚAN LA REPARACIÓN DE LAS CICLOVÍAS

Para la reparación de los 13.5 k de ciclovías temporales instalados, la Gerencia General de la Provincial, ordenó que el despacho de Transportes desarrolle un nuevo proyecto, de ser el caso se cambiarán algunos trazos que generen conflicto como en la avenida Jorge Chávez y Goyeneche.

Berríos aclaró que por tratarse de una ficha y no una obra, no se requiere liquidación financiera para avanzar con el mantenimiento, acto que no tiene ningún impedimento para iniciar, pero no se hace a la fecha.