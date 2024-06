Anthony Aranda emocionado por su boda con Melissa Paredes: “Muy felices de ser pronto esposos”

Anthony Aranda aseguró que se lleva muy bien con la hija de Melissa Paredes e indicó que está entusiasmado por su boda con la actriz.

“Es una niña increíble. Ella es como se le ve, una niña feliz, risueña y me para haciendo peinados. Ahora quiere hacerme un nuevo peinado y me ha dicho que me tengo que ir así al centro comercial, que no me lo puedo quitar. Así que si me ven con colitas en la calle no se sorprendan”, declaró el bailarín para Trome.

Asimismo, Aranda dijo que la pequeña y él son ‘mejores amigos’ y siempre intenta ‘sacarle una sonrisa’.

“Meli y ella son mi familia y siempre estaré ahí para ellas”, manifestó.

Por otro lado, el popular ‘Activador’ reveló que tienen todo casi listo para su matrimonio con la actriz.

“ Es muy lindo cada detalle, ya tenemos listo el 90 por ciento. Será una boda familiar, con amistades cercanas y ambos estamos muy felices de ser pronto esposos ”, sostuvo.