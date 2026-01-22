Funcionarios de la Municipalidad Distrital de Chiguata habrían utilizado oficinas públicas como una verdadera cantina, generando un escandalo que ya fue denunciado ante la Policía Nacional del Perú. En las grabaciones se observan varias botellas de alcohol y a los funcionarios en aparente estado de ebriedad.

Según el video difundido, la regidora Geraldine Benavente denunció que, alrededor de las 5:00 p. m., encontró a la gerente municipal, Gladys Ramírez Valdivia; la secretaria de gerencia, Sandra González Patiño; la encargada de Tributación, Rocío Pinto Valdivia y otros trabajadores bebiendo licor y escuchando música a alto volumen en el área de Archivo de la comuna.

El hecho no quedó ahí, pues los involucrados habrían intentado impedir la labor de fiscalización de la regidora Benavente, produciéndose incluso una presunta agresión física en su contra.

El hecho que generó cuestionamientos ya fue denunciado ante la Policía en la comisaría de Chiguata.