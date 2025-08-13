Arequipa fue fundada un 15 de agosto de 1540, en la Plaza de Armas, bajo el nombre de Villa Hermosa de Nuestra Señora de La Asunta, por el teniente gobernador, Garcí Manuel de Carbajal y esta emotiva escena fue teatralizada esta mañana, en el tradicional barrio de San Lázaro, como parte de las actividades por el 485 Aniversario.

Luego de un año, en 1541, el rey Carlos V, elevó a ciudad, bajo el nombre de Arequipa, por encontrarse en una zona estratégica y fértil, al ubicarse a unos metros del río Chili. Posteriormente, Arequipa fue nombrada como Ciudad Banca, debido a los sillares con las que se edificaron sus viviendas.

El evento atrajo a numerosos vecinos y turistas, quienes se unieron para recordar aquellos pasajes de la historia de Arequipa. La fundación de la Villa Hermosa de Arequipa fue por orden del gobernador Francisco Pizarro, quien dispuso el traslado de la población del valle de Camaná, debido a una contaminación en la zona. El primer alcalde fue Juan de la Torre.

La Plaza de Armas, donde originalmente se fundó la ciudad, fue recreada con vestuarios y elementos de la época, transportando a los asistentes a un capítulo crucial de la historia peruana.

Durante la representación, actores encarnaron a personajes históricos que participaron en la fundación de la ciudad, destacando la importancia de este acontecimiento. La Fundación no solo trajo el control político y la dominación sobre las poblaciones indígenas existentes, sino también la imposición del catolicismo.

VIDEO EN VIVO