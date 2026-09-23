Escolares terminan el colegio sin saber qué estudiar y luego no encuentran trabajo en su carrera

Terminar el colegio no siempre significa tener claro qué hacer después. En Perú, 8 de cada 10 estudiantes de secundaria no saben qué carrera seguir al culminar sus estudios, mientras que 7 de cada 10 jóvenes con educación superior tienen dificultades para acceder a un empleo relacionado con lo que estudiaron, según cifras citadas del Grupo Educación al Futuro y del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), respectivamente.

La situación muestra una brecha que comienza incluso antes de que los adolescentes ingresen a la educación superior. Muchos deben elegir una carrera sin tener suficiente claridad sobre sus intereses, capacidades o las actividades que realmente quieren desarrollar en el futuro.

Una parte importante de los jóvenes que logra completar estudios superiores tampoco encuentra un empleo vinculado con su formación, lo que puede llevarlos a desempeñarse en otras actividades o a buscar nuevas opciones laborales.

A este escenario se suma que 1 millón 170 mil jóvenes peruanos de entre 15 y 29 años, equivalente al 15,6% de la población juvenil, no estudia ni trabaja, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Para IPAE Acción Empresarial, esta realidad plantea la necesidad de fortalecer desde las aulas herramientas que ayuden a los adolescentes a conocerse, identificar sus capacidades y tomar decisiones sobre su futuro.

Con ese objetivo, el próximo 10 de octubre se realizará en el Colegio San Agustín de Lima la segunda edición de CADE Escolar 2026, que reunirá a más de 500 estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de colegios públicos y privados de distintas regiones del país.

Bajo el lema “Del ser al hacer”, la jornada buscará que los escolares trabajen en el reconocimiento de sus fortalezas, valores y propósito, además de desarrollar habilidades como pensamiento crítico, comunicación, colaboración y toma de decisiones.

Los estudiantes participarán en actividades como un Torneo de Debate, Redacción en Acción, Comunica con Propósito y Misión CiberGuardianes. También tendrán la oportunidad de conversar con profesionales y referentes de diferentes ámbitos durante un Almuerzo con Líderes.

La primera edición de CADE Escolar reunió a más de 470 estudiantes de 10 regiones. Para este año, la organización busca ampliar la participación y acompañar a los escolares en una etapa en la que deben tomar decisiones que marcarán su camino académico y laboral.