Esdras Medina de congresista a asesor del Sineace

El excongresista arequipeño Esdras Medina volverá a ocupar un cargo en el Estado luego de cinco años en el Parlamento. Desde el 7 de septiembre será asesor de la Presidencia del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace), en un puesto considerado de confianza.

Su designación fue formalizada mediante la Resolución N.° 144-2026-SINEACE/COSUSINEACE-P, publicada en el diario oficial El Peruano. Medina dejó el Congreso tras cumplir su periodo parlamentario y ahora se reincorpora a la administración pública en una institución vinculada precisamente al sector educativo.

Su regreso ocurre además junto con el de otra excongresista arequipeña. Diana Gonzáles fue designada directora ejecutiva del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), por lo que ambos exparlamentarios vuelven a ocupar puestos en entidades del Estado.

INTERÉS

Medina inició su carrera política como regidor y posteriormente llegó al Congreso. Durante su etapa parlamentaria tuvo una participación en temas relacionados con la educación superior y respaldó modificaciones normativas que beneficiaron a universidades que no habían obtenido el licenciamiento.

Medrina mostró su interés en Educación porque antes de asumir cargos políticos se desempeñó como administrador de los colegios privados Belén Kid´a House y El pionero, siendo el dueño del primer colegio.

Este antecedente cobra relevancia ahora que asumirá un cargo dentro de una entidad relacionada con la evaluación y calidad educativa. Su nombramiento, al ser de confianza, no responde a un concurso público, sino a una decisión de la institución.