El nuevo centro de salud de 15 de Agosto en Paucarpata, podría construirse en un terreno de mil 500 metros cuadrados ubicado en la urbanizació Manco Capac; sin embargo para viabilizar el proyecto se debe hacer la transferencia del terreno a la gerencia regional de Salud.

El director de la Red de Salud Arequipa –Caylloma, Ruperto Dueñas, sostuvo el predio pertenece a la urbanización por lo que los dirigentes, con quienes se ha conversado, deben formalizar su cesión a favor del sector Salud.

Solo de ese modo se podría llevar a cabo la elaboración del expediente técnico para lo cual el gobierno regional ha destinado un fondo de 18 millones de soles.

Dueñas consideró que urge la necesidad de construir un nuevo establecimiento de salud debido a que la infraestructura del actual se encuentra sumamente dañada.

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