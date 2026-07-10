Carlos Belén Huaylla Álvarez (39), el electricista que se camuflaba en Facebook para captar menores de edad y violarlas, morirá en prisión al ser condenado a la cadena perpetua por el abuso cometido contra una menor de edad hasta en dos oportunidades, ataque que se pudo evitar si el Poder Judicial no lo hubiese absuelto de una primera condena por agredir a una niña que acabó quitándose la vida.

Tras valorar las pruebas presentadas por el Ministerio Público en juicio oral, el Juzgado Penal Colegiado Especializado en Delitos contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, halló culpable al “monstruo” por el caso ocurrido en febrero de 2021.

Aquella vez, Carlos Huaylla usó un perfil de Facebook para contactar a la niña y tras ganarse su confianza, la citó a un inmueble ubicado frente a la vivienda de la menor, en el distrito de Hunter, donde abusó de ella hasta en dos oportunidades. El 27 de enero de este año, el sentenciado volvió a contactar a la misma víctima y la citó nuevamente.

Durante el encuentro realizado en un auto por terrenos de cultivo en la urbanización Santa Mónica de Hunter realizó tocamientos indebidos contra la adolescente, siendo intervenido por personal policial a pedido de la madre de familia que supo el lugar en el que se encontraba su hija.

LIBERADO EN PRIMER ABUSO SEXUAL

El ataque contra esta menor pudo evitarse ya que en julio de 2019, el sujeto fue capturado por detectives de Secuestros de la Divincri por haber atacado a una niña de 12 años. La captó mediante las redes sociales y la llevó desde Paucarpata hasta Hunter donde abusó de la menor en una vivienda.

Dos años después, el mismo juzgado que hoy lo halló culpable, lo condenó a la cadena perpetua pero en enero de 2023, el Juzgado Penal Colegiado Cerro Colorado - Camaná Sub Especializado en Delitos contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar lo absolvió alegando duda en los hechos ocurridos.