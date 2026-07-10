Agentes policiales del Depincri lograron intervenir a un presunto integrante de la banda delictiva “Los Chuckis del Norte” por estar implicado en el presunto delito de extorsión y contra la seguridad pública en la provincia de Sullana.

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Se trata de J.A.T.C. (21), conocido como “El Matan del Alto”, quien fue detenido cuando se encontraba en la intersección de las calles El Cóndor Los Laureles en la urbanización Jardín de esta ciudad.

Este sujeto está implicado en la denuncia interpuesta por una ciudadana de 30 años, quien indicó que, durante los últimos dos días, había recibido mensajes con amenazas de muerte por el aplicativo de WhatsApp. En dichos mensajes, los sujetos le exigían S/ 3 000 para no atentar contra ella, sus hijos y su domicilio.

Durante el registro personal, se les incautó tres municiones para arma de fuego y un artefacto explosivo (dinamita). Asimismo, una motocicleta sin placa de rodaje, entre otras especies.

Al estar en flagrancia delictiva, este sujeto fue puesto a disposición de la unidad especializada para continuar con las investigaciones de acuerdo a ley, en coordinación con el representante del Ministerio Público.