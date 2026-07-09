Un hombre y una mujer, sindicados como presuntos integrantes de la banda delincuencial “Los Paqueteros de El Cucho”, fueron detenidos por la Policía, tras hallarles droga cuando se trasladaban en una motocicleta en la provincia de Sullana.

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Se trata de F.M.B.O.G. (22) y A.A.R.S. (25) que fueron detenidos en la carretera La Tina, en el asentamiento Nueva Esperanza del distrito de Bellavista. Les encontraron 350 envoltorios de pasta básica de cocaína (PBC), 8 bolsitas de marihuana y 7 de clorhidrato de cocaína.

Asimismo, le hallaron dinero en efectivo, celulares, una balanza gramera y otros bienes vinculados a dicho ilícito penal.

Al estar en flagrancia delictiva, la pareja puesta a disposición de la unidad especializada, para continuar con las investigaciones de acuerdo a ley, en coordinación con el representante del Ministerio Público.