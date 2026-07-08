El Gobierno de Ecuador anunció la reapertura de la frontera con el Perú, en el tramo Macará-La Tina. Así lo dio a conocer la ministra de dicho país, Nataly Morillo que informó que la medida fue adoptada tras evaluar los resultados del cierre, el cual había sido implementado para combatir el tráfico de armas y reforzar la seguridad.

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Asimismo, mediante su cuenta de X (antes Twitter), la autoridad señaló que, “el bloque de seguridad continuará desplegado en la zona para garantizar el control fronterizo y proteger a las familias ecuatorianas”.

Cabe señalar que la restricción parcial en la zona comenzó en diciembre del año pasado. Aunque desde el pasado 1 de julio, el gobierno ecuatoriano dispuso el cierre total de los pasos fronterizos entre La Tina, en el distrito de Suyo (Ayabaca), y Macará, en la provincia de Loja (Ecuador), así como de la frontera Lancones-Zapotillo. Incluso esta medida prohibía el tránsito de los estudiantes que asisten a clases en el vecino país.