En medio del proceso de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, los últimos movimientos a nivel de afiliaciones se realizaron en enero. Durante ese período, la esposa del gobernador regional de Arequipa Rohel Sánchez, además de 2 funcionarios de confianza y un consejero regional se afiliaron al movimiento regional Yo Arequipa.

El 7 de enero fue la fecha límite para que los ciudadanos se afilien a organizaciones políticas para postular como candidatos en las ERM 2026. En esta fecha Luz Marina Zeballos Patrón presentó su solicitud de afiliación a Yo Arequipa, movimiento que llevó al sillón regional a su esposo Rohel Sánchez.

Aunque su futuro político aún no es confirmado, la intención de Zeballos Patrón sería tentar la alcaldía distrital de Cerro Colorado. Con esta afiliación, la familia del Gobernador regional forma parte de Yo Arequipa, recordando que sus hijos Diego Alonso y Rohel Ernesto se afiliaron al movimiento en el 2022.

En la misma fecha, el gerente general del Gobierno Regional de Arequipa, Berly Gonzáles Arias, también solicitó su afiliación al movimiento regional. En su caso, la posibilidad es que sea el candidato a la Región del movimiento.

Entre los actuales funcionarios de confianza de la Región, afiliados a Yo Arequipa, están: el jefe de la Oficina Regional de Supervisión de Inversiones y Transferencias, José Sulpicio Choque Cuno, y el de la Oficina de Contabilidad, Adolfo Ybanok Huamán de la Gala.

Finalmente, el consejero regional Aaron Maldonado registró su afiliación, recordando que entre el 2023 y 2025 perteneció a 3 organizaciones políticas diferentes: Arequipa, Tradición y Futuro, Salvemos al Perú y Ahora Nación. En su caso, el legislador regional señaló que aún no tiene definido su futuro político.

