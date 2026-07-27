El nuevo gerente de la Red Asistencial de EsSalud Arequipa, Pedro Torres Eguiluz, reconoció que la institución enfrenta un desabastecimiento de medicamentos “nunca visto” y calificó la situación como una de las principales urgencias de su gestión, pues afirmó que el problema afecta a todo el país y anunció que se investigarán las causas que originaron la crisis.

Torres sostuvo que, tras asumir el cargo, encontró un escenario crítico en el abastecimiento de medicinas, además de dificultades como falta de turnos, largas colas y hacinamiento en los servicios de emergencia, por lo que indicó que el objetivo inmediato es atender los problemas más urgentes dentro de la red asistencial.

El funcionario indicó que la institución cuenta con una programación anual para la adquisición de medicamentos mediante el Centro de Abastecimiento de Bienes Estratégicos (CEABE). Sin embargo, sostuvo que corresponde establecer por qué ese proceso derivó en un desabastecimiento tan severo y afirmó que “aquí ha ocurrido algo” que deberá esclarecerse para determinar responsabilidades.

Asimismo, explicó que los procesos de contratación pública establecen plazos para la adjudicación y entrega de medicamentos por parte de los proveedores y señaló que ese intervalo puede ocasionar que algunos pacientes acudan a farmacia cuando determinados productos aún no fueron entregados.

REALIZAN COMPRAS DIRECTAS

Frente a la emergencia, informó que todas las redes asistenciales del país realizan compras rápidas para recuperar el abastecimiento, situación que genera una competencia entre regiones por los mismos proveedores. Agregó que, cuando los tiempos de entrega son prolongados, EsSalud solicita adelantos de medicamentos para evitar afectar la atención de los asegurados.

Torres indicó que la Red Asistencial de EsSalud Arequipa había logrado recuperar cerca del 80% del abastecimiento de medicamentos, priorizando los insumos considerados vitales y aquellos con stock crítico. También precisó que, cuando no existen proveedores en el mercado nacional, la Presidencia Ejecutiva gestiona compras internacionales.