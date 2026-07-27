Con el inicio del feriado largo por Fiestas Patrias, la región Junín enfrenta una difícil temporada turística. La congestión en la Carretera Central, los accidentes de tránsito y las secuelas de un reciente desastre natural han reducido drásticamente la llegada de visitantes, muy por debajo de las expectativas de las autoridades y del sector turismo.

Caos vial

La Carretera Central continúa afectando el acceso al centro del país. Pese a las restricciones para el transporte de carga pesada, estos vehículos continúan circulando, generando mayores retrasos. Además, los buses interprovinciales que debían llegar por la mañana a Huancayo están arribando recién después de las 4 de la tarde, lo que ha llevado a muchos turistas a cambiar de destino.

La directora regional de Comercio Exterior y Turismo de Junín, Dania María Vila Poma, informó que la llegada de visitantes está muy por debajo de las proyecciones para estas Fiestas Patrias.

“La cifra está lejos de los 47 mil turistas registrados en el mismo periodo del año pasado, según cifras del Mincetur”, señaló.

La Selva Central todavía concentra una importante presencia de visitantes; sin embargo, es el valle del Mantaro el que registra una baja demanda. Ante este escenario, las autoridades regionales impulsan una campaña de “turismo solidario”, recordando que Junín cuenta con nueve provincias que permanecen seguras y preparadas para recibir visitantes.

Exige atención

La crisis ha reavivado el pedido para acelerar la construcción de la Nueva Carretera Central. La directora de Turismo lamentó que la obra aún no cuente con el presupuesto necesario, por lo que hizo un llamado a priorizar su ejecución.

“Le pedimos de todo corazón a la próxima presidenta del país, la señora Keiko Fujimori, que en esta oportunidad la prioridad sea nuestra Carretera Central”, expresó la autoridad regional.