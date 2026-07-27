El sismo de magnitud 5.4 no solo dejó miles de damnificados y severos daños en viviendas, sino que también asestó un duro golpe al sector turismo en el valle del Mantaro, a pocos días del feriado largo por Fiestas Patrias.

Manuel Nieto, representante de ACETUR Perú, informó que uno de los circuitos turísticos más importantes quedó fuera de servicio debido a los daños registrados en la Cruz de Cani Cruz, el sitio arqueológico de Arwaturo y la iglesia Matriz de Chupuro.

La afectación ya se refleja en la drástica caída de las reservas hoteleras: mientras el año pasado los establecimientos de tres y cuatro estrellas registraban entre el 30 % y 40 % de ocupación, actualmente apenas cuentan con tres o cuatro habitaciones reservadas.

Ante este panorama, ACETUR pidió instalar una mesa de trabajo con Mincetur, el Ministerio de Cultura y autoridades locales para crear nuevos productos turísticos y evitar que la crisis afecte aún más.