El estadio Carlos Alfredo Villanueva Umacollo, ubicado en Yanahuara, permanece cerrado para la actividad deportiva debido a que los trabajos de mantenimiento en la pista atlética del recinto deportivo aún no se ejecutan por parte del Instituto Peruano del Deporte (IPD).

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Aunque hace un par de meses el IPD anunció el mantenimiento en simultáneo de los estadios Melgar y Umacollo, solo en el caso del primer recinto deportivo los trabajos concluyeron, mientras que para el escenario deportivo de Yanahuara el proceso de selección se encuentra estancado en la fase de presentación de propuestas.

Según el cronograma de este proceso de licitación convocado el 22 de mayo del presente año, la adjudicación de la buena pro debía realizarse el 9 de julio, es decir, hace más de dos semanas. No obstante, hasta el momento solo se realizó la integración de las bases para este mantenimiento valorizado en 5 millones de soles.

Este mantenimiento al recinto deportivo se realizará en un plazo de 120 días calendario, según estipulan las bases del proyecto, el cual contempla la instalación de una nueva pista atlética de 6 carriles, con ocho en la recta final, una pista de calentamiento de 4 carriles por 100 metros y 2 corredoras para salto largo y triple.

Es importante precisar que el escenario deportivo permanece cerrado desde inicio de año, lo que impidió que se realice el torneo de la Primera División de la Liga de Fútbol de Yanahuara.