La mañana de este jueves se realizó la conformación de las comisiones ordinarias en el Consejo Regional de Arequipa. Esta conformación recibió cuestionamientos de consejeros de minoría por la falta de consenso.

Aaron Maldonado, consejero por Caravelí, presentó la propuesta hecha por la mayoría de consejeros, no obstante, a esta se le aplicaron algunos cambios en la sesión a petición de los legisladores regionales.

En un inicio Juan Carlos Huanca pidió cambiar la presidencia de la Comisión de Desarrollo Económico por la de Medio Ambiente, sin embargo, Fernando Cornejo señaló que ya presidió dicha comisión por 2 años, por lo que se negó al cambio.

De otro lado, Miguel Ángel Linares expresó que nunca fue llamado para consensuar esta propuesta, además de señalar una presunta imposición de la presidencia y cuestionar la presencia de solo 1 abogado en la Comisión de Asuntos, Normas Legales, integrada por Norma Ortega, Antonio Llerena y Aaron Maldonado

De igual forma, Linares indicó no estar de acuerdo con integrar Ecología y Medio Ambiente.

En respuesta a ello, Maldonado señaló que cuentan con equipo técnico para que los asesore en Normas y Asuntos Legales, frente a ello, Linares pidió que quede en acta que la asignación se hizo por los asesores y no por experiencia de los consejeros.

De otro lado, Yesenia Choquehuanca manifestó que no desea formar parte de Desarrollo e Inclusión Social y solicitó su cambio a Turismo en lugar de Linares.

Arminta pidió integrar Desarrollo e inclusión Social, por lo que pidió retirarse de Agricultura, cambiando de lugar con Nila Roncalla, pero esta mostró su negativa de integrar Energía y Minas ni Agricultura, a razón de ello solicitó el cambio con Linares, pero no aceptó.

En el caso de Osías Ortiz solicitó pasar a la Comisión de Desarrollo Económico, cambiando con Natividad Taco quien pasó a la Comisión de Educación.

Por su parte, César Huamantuma señaló que fue un criterio político el que primó y no la experiencia “ha habido consejeros a quienes les han impuesto sus comisiones”, indicó.

Finalmente, con 11 votos a favor y 3 en contra se aprobó la propuesta realizada por Maldonado con los cambios mencionados.

1. Comisión de Desarrollo Económico y Cooperación Internacional

-Juan Carlos Huanca

-Osias Ortiz

-Roxana Llamocca

2. Comisión de Salud

-Gregorio Ale

-Marleny Arminta

-Fernando Cornejo

3. Comisión de Educación, Deporte, Ciencia, Tecnología e Innovación

-Aaron Maldonado

-Norma Ortega

-Natividad Taco

4. Comisión de Infraestructura y Proyectos de Impacto Regional

-Osias Ortiz

-Roxana Llamocca

-Juan Carlos Huanca

5. Comisión de la Mujer, Niño, Adolescente, Persona con Discapacidad y Adulto Mayor

-Marleny Arminta

-Norma Ortega

-César Huamantuma

6. Comisión de Normas, Asuntos Legales y Seguridad Humana

-Norma Ortega

-Antonio Llerena

-Aaron Maldonado

7. Comisión de Planeamiento y Presupuesto

-Roxana Llamocca

-Gregorio Ale

-Osias Ortiz

8. Comisión de Agricultura

-Antonio Llerena

-Yesenia Choquehuanca

-Marleny Arminta

9. Comisión de Turismo, Cultura y Defensa del Patrimonio Histórico

-Nila Roncalla

-Yesenia Choquehuanca

-Natividad Taco

10. Comisión de Desarrollo e Inclusión Social y Comunidades Campesinas

-César Huamantuma

-Miguel Ángel Linares

-Nila Roncalla

11. Comisión de Acondicionamiento Territorial, Vivienda y Saneamiento

-Natividad Taco

-Gregorio Ale

-Juan Carlos Huanca

12. Comisión de Energía y Minas

-Miguel Ángel Linares

-Aaron Maldonado

-Fernando Cornejo

13. Comisión de Ecología y Medio Ambiente

-Fernando Cornejo

-Miguel Ángel Linares

-Nila Roncalla

14. Comisión de Trabajo y Promoción del Empleo

-Yesenia Choquehuanca

-Antonio Llerena

-César Huamantuma

15. Comisión de Ética y Disciplina

-Osias Ortiz

-Natividad Taco

-Juan Carlos Huanca