En dos meses, Arequipa volverá a vivir una de las jornadas más importantes para su futuro político. El próximo 4 de octubre, un millón 234 mil 584 ciudadanos elegirán al nuevo gobernador regional, consejeros regionales, alcaldes provinciales y distritales, así como regidores. Detrás de esa cifra hay un padrón electoral que refleja la identidad arequipeña y qué sectores tendrán mayor influencia en los resultados.

De acuerdo con el padrón electoral del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), del total de votantes, 618 mil 169 son mujeres y 616 mil 415 son hombres, una diferencia mínima que demuestra un electorado prácticamente equilibrado entre ambos sexos.

ELECTORES JÓVENES

Sin embargo, el dato que más llama la atención es la edad de los sufragantes. Los jóvenes vuelven a convertirse en el grupo más numeroso del padrón. Solo entre los 18 y 29 años se concentran 288 mil electores, una población suficiente para influir de manera decisiva en los resultados si participa en su mayoría.

Después aparecen los ciudadanos de 30 a 39 años, que suman a 265 mil votantes, seguidos por las personas de 40 a 49 años, con aproximadamente 235 mil. Los adultos de 50 a 59 años alcanzan los 189 mil, mientras que los mayores de 60 años representan otro importante bloque con 257 mil ciudadanos. Cabe resaltar que el voto es obligatorio hasta los 70 años.

La provincia de Arequipa concentra la mayor parte del padrón regional. De los más de 1.2 millones de electores, 957 mil 695 pertenecen a esta jurisdicción, consolidándola como el principal escenario de la contienda electoral.

Dentro de ella destacan dos distritos que podrían ser determinantes en la elección de las autoridades regionales y municipales. Cerro Colorado, con 151 mil 618 electores, es el distrito más poblado de la región, seguido por Paucarpata, donde votarán 115 mil 848 ciudadanos.

La realidad es muy distinta en otros distritos alejados, donde el número de electores apenas supera el millar. Santa Isabel de Siguas cuenta con 899 votantes, Polobaya con 953, San Juan de Siguas con 1,032 y San Juan de Tarucani con 1,816. Les siguen Vítor, con 2,884 electores, Mollebaya, con 3,586, y Yarabamba, con 3,839. En estas localidades, una diferencia de pocas decenas de votos puede definir quién ocupará la alcaldía.

Un dato relevante y al que los candidatos deben dirigir la mirada es a los 7 mil 775 ciudadanos con discapacidad, quienes deberán contar con las facilidades necesarias para ejercer su derecho al voto en igualdad de condiciones.

ESTUDIOS

El padrón también ofrece una mirada al nivel educativo de quienes acudirán a las urnas. La mayoría de electores cuenta con estudios secundarios completos. En total, 881 mil 917 ciudadanos alcanzaron este nivel educativo, mientras que 184 mil 99 poseen estudios técnicos o superiores. Otros 139 mil 849 culminaron la educación primaria y 25 mil 928 no registran ningún nivel de instrucción. El resto corresponde a ciudadanos con educación especial o información distinta consignada en el padrón.

En cuanto al estado civil, predominan ampliamente los solteros. Son 936 mil 105 ciudadanos, una cifra que guarda relación con el importante número de votantes jóvenes. Además, el padrón registra 264 mil 789 personas casadas, 17 mil 914 divorciadas y 15 mil 776 viudas.

Otro de los grupos que podría tener un papel decisivo en estas elecciones es el de quienes ejercerán su derecho al voto por primera vez. Según el Reniec, 97 mil 119 jóvenes cumplirán 18 años hasta el mismo día de las elecciones y participarán en los comicios. Con esta cifra, Arequipa se ubica entre las 10 regiones del país con mayor cantidad de nuevos electores, un segmento al que los candidatos ya dirigen buena parte de sus propuestas y actividades de campaña.

Conforme avanza la campaña electoral, los candidatos buscan convencer a un electorado cada vez más diverso y exigente. Pero más allá de los discursos y las promesas, la decisión de elegir a las nuevas autoridades está en los electores, quienes deben pensar en el desarrollo de las ciudades durante los siguientes 4 años.