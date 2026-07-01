“Tengo una misión clara, que es tratar de educarme lo máximo posible para poder encontrar soluciones para mi país”, bajo esa consigna, Zahir Beltrán, de 19 años y egresado del Colegio de Alto Rendimiento (COAR) de Arequipa, ganó una beca para estudiar Ciencias Políticas en Davidson College, en Carolina del Norte (EE. UU.).

Zahir Beltrán se trata del primer egresado del COAR en ser becado, a través del programa “Beca Cometa”, iniciativa privada que financia los estudios universitarios en Estados Unidos. Entre sus objetivos se encuentra crear un taller educativo en el que se empodere a chicos jóvenes y promover la investigación desde la secundaria.

“Me gustaría enseñar investigación específicamente en el ámbito de anticorrupción, porque creo que hay los recursos, tenemos los libros para poder comprender a profundidad que es lo que están haciendo bien otros países y como nosotros podemos aplicarlos a nuestra sociedad peruana”, señaló.

Beltrán recordó que tras su egreso del COAR una de sus primeras acciones fu conducir un taller junto con Proética, de Transparencia Internacional, por lo que ahora busca que esto se extienda en más colegios de Arequipa.

Desde tercero de secundaria, el egresado del COAR mostró su fascinación por las Ciencias Políticas, justamente gracias a un taller de Proética en apoyo con la Embajada de Estados Unidos, “gracias a este taller pude tener mis primeros pasos para comprender el fenómeno que es la corrupción”, acotó.