Los conductores que transitan por el Cercado de Arequipa deberán tomar precauciones durante los próximos dos días debido a los cierres de vías programados por las actividades oficiales por Fiestas Patrias. La Municipalidad Provincial de Arequipa restringirá el tránsito en varias calles del Centro Histórico este viernes 24 de julio, mientras que el sábado 25 se aplicará el cierre total de la avenida Independencia por la Gran Parada Militar.

La primera restricción comenzará a las 7:00 de la mañana del viernes, cuando se cerrarán la calle General Morán, la primera cuadra de la calle Santo Domingo y el Portal de la Municipalidad, en la Plaza de Armas. La medida permitirá el desarrollo de las actividades protocolares por el aniversario patrio.

El programa contempla el izamiento del Pabellón Nacional, la misa y Te Deum en la Basílica Catedral de Arequipa y, posteriormente, la sesión solemne en el Salón Consistorial de la comuna provincial.

Ante estas restricciones, se recomiendo a los conductores utilizar rutas alternas, como las calles Rivero, Consuelo y Moral, especialmente si se dirigen hacia la avenida La Marina, a fin de evitar retrasos y congestión vehicular.

RESTRICCIÓN EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA

Las medidas también alcanzan a la Av. Independencia, donde desde este jueves se inició la instalación del estrado para la Gran Parada Militar programada para el sábado 25 de julio.

Debido a estos trabajos, uno de los carriles de bajada permanece restringido al tránsito. Sin embargo, el cierre será total desde la madrugada del sábado para garantizar el desarrollo del desfile cívico-militar y la seguridad de los asistentes.

Desde la Municipalidad Provincial de Arequipa se exhortó a los ciudadanos a planificar sus desplazamientos con anticipación, utilizar vías alternas y tomar las previsiones necesarias para evitar quedar atrapados en el congestionamiento vehicular que suele registrarse durante estas celebraciones por Fiestas Patrias.