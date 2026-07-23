Un total de 346 conductores fueron sancionados por la Policía Nacional del Perú, en lo que va del año, por ingresar de manera indebida a la vía exclusiva del Metropolitano.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) señaló que estos operativos responden al trabajo conjunto que desarrolla con la Policía Nacional para identificar y sancionar a los conductores que ingresan indebidamente a la vía exclusiva del Metropolitano.

Según la entidad, las últimas intervenciones se llevaron a cabo el miércoles en las inmediaciones de la estación Honorio Delgado. Durante el operativo, la Policía Nacional impuso papeletas a ocho conductores de vehículos particulares y motocicletas.

“Al ingresar de manera ilegal a la vía del Metropolitano no solo ponen en riesgo su seguridad, sino también la de los pasajeros de los buses de dicho sistema de transporte masivo, además de retrasar la operación del servicio”, señalaron desde ATU.

Asimismo, indicaron que los conductores sancionados recibieron la infracción G10, que contempla una multa de S/400 (8 % de una UIT), además de la asignación de 20 puntos en el récord del conductor, según el Reglamento Nacional de Tránsito.

De acuerdo con la Ley 27200, únicamente los vehículos autorizados, como ambulancias, patrulleros y unidades del Cuerpo General de Bomberos que atiendan una emergencia, pueden ingresar a esta vía, siempre que circulen con las luces y sirenas encendidas.

Estos operativos, según indicaron, se desarrollan sin previo aviso como parte de las acciones para prevenir accidentes y garantizar el correcto funcionamiento del servicio de transporte.