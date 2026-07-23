Los familiares de las víctimas mortales del incendio ocurrido en una vivienda multifamiliar del distrito de La Victoria permanecen a la espera de que las autoridades culminen los procedimientos legales para recibir los restos de sus seres queridos y poder darles sepultura.

Los deudos indicaron que atraviesan momentos de profundo dolor y señalaron que necesitan apoyo para afrontar los gastos funerarios, además de asistencia para las familias que perdieron sus viviendas y pertenencias durante el siniestro.

Solicitan apoyo para afrontar los gastos

Los familiares pidieron la intervención de las autoridades nacionales y locales para recibir ayuda económica y social que les permita cubrir los costos de los velorios y sepelios.

La Municipalidad Metropolitana de Lima informó previamente que asumirá los gastos de los servicios funerarios de las víctimas y que también brindará asistencia humanitaria a las familias afectadas mediante la entrega de alimentos y apoyo social.

Asimismo, equipos de programas sociales del Estado continúan atendiendo a los damnificados que quedaron sin vivienda tras el incendio.

Investigación continúa

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar el origen del incendio y esclarecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

De acuerdo con la información oficial difundida hasta el momento, el incendio dejó un saldo de 10 personas fallecidas y varias familias damnificadas, además de daños materiales en la vivienda multifamiliar donde ocurrió la tragedia.