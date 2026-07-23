Un mototaxista resultó gravemente herido luego de ser atacado a balazos la noche del miércoles 22 de julio en el distrito de Santa Anita. El atentado ocurrió en la intersección de la avenida 7 de Junio con la calle Los Pinos, donde la víctima recibió múltiples impactos de bala.

Según informó Exitosa Noticias, el hombre se desplazaba a bordo de su mototaxi cuando fue interceptado por un sujeto que se movilizaba en una motocicleta. De acuerdo a los primeros reportes de la Policía Nacional del Perú (PNP), el atacante realizó aproximadamente 15 disparos antes de darse a la fuga.

Tras el ataque, la víctima quedó tendida sobre la vía pública con múltiples heridas de bala.

🔴🔵 Santa Anita: delincuentes disparan contra mototaxista y huyen.



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Bomberos auxiliaron a la víctima

El atentado ocurrió a pocos metros de la Compañía General de Bomberos Voluntarios N.° 138, por lo que los hombres de rojo acudieron rápidamente para brindarle los primeros auxilios.

Posteriormente, el herido fue trasladado de emergencia al Hospital Nacional Hipólito Unanue, donde ingresó para recibir atención médica especializada debido a la gravedad de las lesiones.

La Policía identificó al mototaxista como Ciro Trejo Nicolás. Aunque fue atendido de inmediato por el personal médico, su estado de salud continúa siendo delicado y su pronóstico permanece reservado.

PNP investiga el móvil del atentado

Agentes de la Policía Nacional y peritos de Criminalística acudieron a la escena del ataque para acordonar la zona, recoger evidencias balísticas e iniciar las diligencias correspondientes.

Las autoridades buscan establecer el móvil del atentado e identificar al responsable de este nuevo hecho de violencia registrado en Santa Anita.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni se ha confirmado la hipótesis que maneja la investigación.