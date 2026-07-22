La madrugada de este miércoles 22 de julio, un incendio ocurrido en el jirón Pisagua, en el Cercado de Lima, dejó 10 víctimas mortales, incluidos cinco menores de edad, confirmó la Policía Nacional.

El padre de tres de los cinco menores fallecidos en el incendio pidió justicia para su familia. El hombre contó que se encontraba junto a sus hijos dentro del inmueble cuando se inició el siniestro.

De acuerdo con su testimonio brindado a RPP, la vivienda afectada tenía dos pisos y era ocupada por tres familias.

“Éramos 17 que vivimos ahí. [¿En el mismo piso?] No, [había] primer y segundo piso. En el primer piso eran dos cuartos. [Pido] justicia nada más y que me ayuden”, indicó.

El padre de familia también señaló que todas las víctimas pertenecían a una misma familia de apellido Vílchez, información que previamente había sido confirmada por el comandante general de la PNP, Óscar Arriola.

“Son diez personas que se han quemado adentro. Cinco niños, cinco adultos. Toda una familia entera”, señaló.

El padre de familia detalló que las víctimas fueron identificadas como Leónidas Vílchez (72), José María Vílchez (42), Orestes Vílchez Cuadros (29), Paola Vílchez Cuadros (35) y Katherine Gómez (29), ciudadana colombiana y pareja de Orestes Vílchez. A ellos se suman cinco menores de edad, de 3, 6, 8 y 15 años.

Los familiares afectados sostienen que el siniestro estaría relacionado con un presunto ajuste de cuentas. Una de las deudas, en declaraciones a dicho medio, reveló que en el inmueble guardaban motos eléctricas que alquilaban en Gamarra y aseguró que sus parientes y vecinos ya habían sufrido ataques similares.

“Ajuste de cuentas debe ser. Yo tenía motos eléctricas acá, mis motos todas se han quemado. Anteriormente, a un familiar mío le habían quemado la moto, a una vecina también. Todo indica que han mandado a quemar acá”, afirmó.

La mujer también denunció que sus familiares venían siendo extorsionados y amenazados desde hace casi un mes. “A mi prima la han estado amenazando”, agregó.

Asimismo, la mujer también señaló que, según su percepción, el incendio habría sido originado de manera intencional.

“Yo pienso que ha sido provocado porque, ¿cómo de la noche [a la mañana] se va se va a incendiar toda la casa? Todo se ha quemado”, manifestó.