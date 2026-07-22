Un incendio de gran magnitud registrado durante la madrugada de este miércoles 22 de julio dejó 10 personas fallecidas y dos damnificadas en una vivienda ubicada en la cuadra 4 de la calle Pisagua, en el asentamiento humano Manzanilla, en el distrito de La Victoria, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

El siniestro fue catalogado como incendio urbano código 2 y fue controlado por efectivos del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP).

Esta madrugada se registró un #IncendioUrbano en la cuadra 4 de la calle Pisagua, distrito, provincia y departamento de Lima, catalogado como código 2, que dejó 10 personas fallecidas y 2 damnificadas, además de 2 viviendas inhabitables. Evento fue extinguido por efectivos del… pic.twitter.com/LFlmkSxDd4 — COEN - INDECI (@COENPeru) July 22, 2026

Diez fallecidos y dos viviendas inhabitables

Según el reporte oficial de las autoridades de gestión del riesgo de desastres, el incendio dejó un saldo de:

10 personas fallecidas.

2 personas damnificadas.

2 viviendas inhabitables.

Asimismo, el municipio de La Victoria realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) para determinar el impacto de la emergencia y las acciones de asistencia que se brindarán a los afectados.

Familiares denunciaron un presunto ataque extorsivo

Antes de la confirmación oficial del número de víctimas, familiares de los fallecidos denunciaron que el incendio habría sido provocado por presuntos extorsionadores.

Una familiar señaló que uno de sus parientes habría observado a dos personas llegar en motocicleta y lanzar combustible antes de iniciarse el fuego. Además, sostuvo que un integrante de la familia venía siendo víctima de amenazas.

Estas versiones forman parte de las investigaciones y hasta el momento no han sido confirmadas oficialmente por la Policía Nacional del Perú (PNP).

Continúan las investigaciones

La Policía Nacional, el Ministerio Público y los peritos especializados continúan con las diligencias para determinar el origen del incendio y establecer si el siniestro fue provocado o respondió a otra causa.

Las autoridades también mantienen el monitoreo de la emergencia mientras concluyen las evaluaciones técnicas en la zona afectada.