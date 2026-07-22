Un sismo de magnitud 4.1 se registró la mañana de este miércoles 22 de julio en la región Lima, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través de su Centro Sismológico Nacional (CENSIS).
De acuerdo con el reporte oficial, el movimiento telúrico ocurrió a las 7:25:57 a. m. y tuvo su epicentro a 2 kilómetros al sureste del distrito de Ricardo Palma, en la provincia de Huarochirí.
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Características del sismo
El IGP precisó que el evento sísmico presentó las siguientes características:
- Magnitud: 4.1.
- Hora: 7:25:57 a. m.
- Profundidad: 101 kilómetros.
- Epicentro: 2 km al sureste de Ricardo Palma, provincia de Huarochirí (Lima).
- Intensidad: III en Ricardo Palma.
Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni personas afectadas a consecuencia del movimiento telúrico.
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¿Qué hacer durante un sismo?
Ante un evento sísmico, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, identificar previamente las zonas seguras de la vivienda y tener lista una mochila de emergencia.
Asimismo, recuerda que, una vez concluido el movimiento, es importante verificar el estado de las personas cercanas y mantenerse informado únicamente a través de los canales oficiales.