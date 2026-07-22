Un sismo de magnitud 4.1 se registró la mañana de este miércoles 22 de julio en la región Lima, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través de su Centro Sismológico Nacional (CENSIS).

De acuerdo con el reporte oficial, el movimiento telúrico ocurrió a las 7:25:57 a. m. y tuvo su epicentro a 2 kilómetros al sureste del distrito de Ricardo Palma, en la provincia de Huarochirí.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0484

Fecha y Hora Local: 22/07/2026 07:25:57

Magnitud: 4.1

Profundidad: 101km

Latitud: -11.94

Longitud: -76.64

Intensidad: III Ricardo Palma

Referencia: 2 km al SE de Ricardo Palma, Huarochirí - Limahttps://t.co/s2UAanbvp8 — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) July 22, 2026

Características del sismo

El IGP precisó que el evento sísmico presentó las siguientes características:

Magnitud: 4.1.

4.1. Hora: 7:25:57 a. m.

7:25:57 a. m. Profundidad: 101 kilómetros.

101 kilómetros. Epicentro: 2 km al sureste de Ricardo Palma, provincia de Huarochirí (Lima).

2 km al sureste de Ricardo Palma, provincia de Huarochirí (Lima). Intensidad: III en Ricardo Palma.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni personas afectadas a consecuencia del movimiento telúrico.

¿Qué hacer durante un sismo?

Ante un evento sísmico, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, identificar previamente las zonas seguras de la vivienda y tener lista una mochila de emergencia.

Asimismo, recuerda que, una vez concluido el movimiento, es importante verificar el estado de las personas cercanas y mantenerse informado únicamente a través de los canales oficiales.