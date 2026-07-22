El movimiento telúrico ocurrió a las 7:25 a. m. y tuvo una profundidad de 101 kilómetros. El Instituto Geofísico del Perú reportó una intensidad III en el distrito de Ricardo Palma.
El movimiento telúrico ocurrió a las 7:25 a. m. y tuvo una profundidad de 101 kilómetros. El Instituto Geofísico del Perú reportó una intensidad III en el distrito de Ricardo Palma.

Un sismo de magnitud 4.1 se registró la mañana de este miércoles 22 de julio en la región Lima, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través de su Centro Sismológico Nacional (CENSIS).

De acuerdo con el reporte oficial, el movimiento telúrico ocurrió a las 7:25:57 a. m. y tuvo su epicentro a 2 kilómetros al sureste del distrito de Ricardo Palma, en la provincia de Huarochirí.

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Características del sismo

El IGP precisó que el evento sísmico presentó las siguientes características:

  • Magnitud: 4.1.
  • Hora: 7:25:57 a. m.
  • Profundidad: 101 kilómetros.
  • Epicentro: 2 km al sureste de Ricardo Palma, provincia de Huarochirí (Lima).
  • Intensidad: III en Ricardo Palma.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni personas afectadas a consecuencia del movimiento telúrico.

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¿Qué hacer durante un sismo?

Ante un evento sísmico, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, identificar previamente las zonas seguras de la vivienda y tener lista una mochila de emergencia.

Asimismo, recuerda que, una vez concluido el movimiento, es importante verificar el estado de las personas cercanas y mantenerse informado únicamente a través de los canales oficiales.

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