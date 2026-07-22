La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció la puesta en marcha de un plan piloto para reforzar el control en los carriles exclusivos de los corredores complementarios. La iniciativa contempla la instalación de topes elevados que permitirán únicamente el paso de los buses autorizados y restringirán el acceso de autos colectivos y otros vehículos no permitidos.

El nuevo sistema será probado en los corredores Rojo, Azul y Morado como parte de las acciones orientadas a reducir la invasión de carriles exclusivos. Con esta medida, la entidad busca mejorar la circulación del transporte público y disminuir las interferencias ocasionadas por unidades informales.





¿Cómo funcionarán los topes?

Los dispositivos fueron presentados ante especialistas para evaluar su funcionamiento antes de una posible implementación permanente. Su diseño permitirá que los buses crucen sin inconvenientes debido a su altura, mientras que impedirá el paso de vehículos de menor despeje.

La ATU explicó que esta propuesta responde al ingreso constante de colectivos a las vías reservadas. Esa situación afecta la velocidad de los recorridos y el servicio que reciben los pasajeros de los corredores complementarios.

La normativa vigente establece una multa equivalente a una UIT, es decir S/ 5.500, para quienes realicen transporte informal. Además de la sanción económica, las autoridades pueden disponer el internamiento del vehículo y la retención de la licencia de conducir.

En caso de que un vehículo informal esté involucrado en un accidente de tránsito, la sanción puede incrementarse hasta cuatro UIT, equivalentes a S/ 19.800. Estas medidas buscan desincentivar la prestación de un servicio no autorizado.

Por otro lado, invadir la vía exclusiva del Metropolitano constituye una infracción sancionada con una multa de S/ 440, correspondiente al código G10. Asimismo, el conductor acumula 20 puntos en su récord, mientras que solo ambulancias, unidades de bomberos y patrulleros de la Policía Nacional en funciones están autorizados para utilizar esos carriles.

Propuesta genera observaciones

La iniciativa también ha generado cuestionamientos respecto a su aplicación. Una de las principales preocupaciones está relacionada con el paso de ambulancias y otros vehículos de emergencia que, por sus características, podrían verse afectados si los topes superan la altura de su despeje.

Especialistas también advirtieron sobre el riesgo de accidentes si un conductor no identifica el dispositivo durante la noche y termina impactándolo. Además, señalaron que un vehículo inmovilizado sobre la estructura podría obstaculizar el tránsito de los propios buses.

Frente a estas observaciones, también se recordó que en otras ciudades el control del ingreso a carriles exclusivos se realiza mediante cámaras de lectura de placas y sistemas de fotomultas. Ese modelo permite sancionar a los infractores sin incorporar barreras físicas en la vía.