La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) solicitó información a la Universidad Nacional del Callao (UNAC) y a su Órgano de Control Institucional (OCI) luego de tomar conocimiento, a través de reportes periodísticos, de presuntas irregularidades vinculadas con la gestión institucional y el reciente proceso de elección de autoridades universitarias.

Según informó la entidad, el requerimiento busca reunir información que permita evaluar si los hechos denunciados podrían afectar la calidad del servicio educativo, el adecuado uso de los recursos públicos y los derechos de la comunidad universitaria.

¿Qué denuncias busca esclarecer la Sunedu?

Entre los hechos sobre los que la Sunedu solicitó información figuran:

Presuntos pagos de remuneraciones a un docente fallecido.

Posibles irregularidades en procesos de contratación.

La paralización de un proyecto de infraestructura valorizado en más de S/ 16 millones .

. Denuncias relacionadas con el servicio de seguridad de la universidad.

Presuntas presiones a estudiantes para favorecer a una determinada candidatura durante el proceso electoral.

Una eventual modificación de la fecha de publicación de calificaciones.

La superintendencia precisó que estas acciones buscan garantizar que las decisiones institucionales se desarrollen con transparencia y que los estudiantes ejerzan sus derechos en un entorno libre de cualquier tipo de condicionamiento.

Información requerida a la Universidad Nacional del Callao

La Sunedu solicitó a la UNAC informes detallados sobre:

Las acciones adoptadas frente a cada una de las denuncias.

El estado de las investigaciones internas.

Las medidas correctivas implementadas.

La documentación que sustente la información remitida.

Asimismo, requirió detalles sobre el estado y avance del proyecto de infraestructura paralizado, al considerar que la disponibilidad de ambientes adecuados resulta fundamental para el desarrollo de las actividades académicas.

También pidió información sobre el proceso electoral

Respecto a la elección de autoridades universitarias, la entidad solicitó información sobre:

El cronograma académico.

La fecha de entrega de notas.

Las razones de una eventual modificación del calendario.

Las acciones adoptadas frente a las denuncias difundidas.

La existencia de observaciones o cuestionamientos a candidaturas.

En paralelo, el Órgano de Control Institucional deberá remitir los informes relacionados con los hechos reportados, así como información sobre las eventuales responsabilidades identificadas y el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por los órganos de control.

Actuaciones preliminares

La Sunedu precisó que la información solicitada forma parte de actuaciones preliminares dentro del ámbito de sus competencias y permitirá contar con mayores elementos para evaluar la situación.

La institución reafirmó su compromiso con la transparencia, la protección de los derechos de los estudiantes y el fortalecimiento de una educación superior universitaria de calidad.