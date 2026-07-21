Los vecinos del Callao, Lima Cercado, Carabayllo y Santa Rosa-Ancón deberán tomar precauciones este viernes 24 de julio, debido a los cortes programados de energía eléctrica anunciados por Pluz.

La empresa informó que la interrupción del servicio responde a trabajos de mantenimiento programado con el objetivo de mejorar la calidad y continuidad del suministro eléctrico.

Callao: corte de luz de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Las zonas afectadas serán:

Avenida Contralmirante Mora , cuadras 2 y 3.

, cuadras 2 y 3. Barrio Fiscal N.° 1 .

. Barrio Fiscal N.° 3 .

. Jirón Huáscar , cuadras 2 y 3.

, cuadras 2 y 3. Calle 2 , cuadras 4 y 5.

, cuadras 4 y 5. Calle 3 , cuadras 7 y 8.

, cuadras 7 y 8. Calle 7 , cuadras 1 y 2.

, cuadras 1 y 2. Avenida Contralmirante Mora, cuadras 2 y 3.

Lima Cercado: corte de luz de 9:30 a.m. a 3:30 p.m.

El suministro será suspendido en:

Avenida 28 de Julio , cuadras 25, 26 y 27.

, cuadras 25, 26 y 27. Jirón Antonio Bazo , cuadras 2 y 3.

, cuadras 2 y 3. Jirón Antonio Raymondi , cuadra 14.

, cuadra 14. Jirón Mariscal Agustín Gamarra , cuadras 2 y 3.

, cuadras 2 y 3. Jirón García Naranjo , cuadras 14, 15 y 16.

, cuadras 14, 15 y 16. Jirón Huánuco , cuadras 11, 12 y 13.

, cuadras 11, 12 y 13. Jirón Feliciano de la Vega, cuadra 27.

Carabayllo: corte de luz de 9:30 a.m. a 5:30 p.m.

La interrupción comprenderá:

Urbanización La Planicie: Manzanas A1, A2, A3, A4, A5, A6 y A7.

Santa Rosa y Ancón: corte de luz de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Los trabajos afectarán sectores ubicados en:

Carretera Panamericana Norte , kilómetro 42.

, kilómetro 42. Avenida Panamericana Norte , cuadra 40.

, cuadra 40. Asociación de Familias Pampas de Ancón , manzana 1.

, manzana 1. Asociación Pequeños Productores Pecuarios , manzana J2.

, manzana J2. Pro Vivienda Las Codornices, manzana A.

¿Por qué habrá cortes de electricidad?

Pluz indicó que estas interrupciones forman parte de su programa de mantenimiento preventivo de la infraestructura eléctrica, con el objetivo de fortalecer la red y mejorar la continuidad del servicio.

La empresa recomienda a los usuarios desconectar equipos electrónicos sensibles y tomar las previsiones necesarias durante el horario del corte.