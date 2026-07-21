El Ministerio Público solicitó nueve meses de prisión preventiva para el suboficial PNP Luis Nazario, investigado por la muerte de un menor de ocho años durante una intervención policial en Huacho, provincia de Huaura.

El caso está a cargo del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaura, que investiga a Nazario por el presunto delito de homicidio culposo.

De acuerdo con la investigación del fiscal adjunto Fernando Ayala Borja, el efectivo policial, integrante del Escuadrón de Emergencia de Huacho, utilizó su arma de servicio durante una intervención en la avenida Mercedes Indacochea, hecho que terminó con la muerte de la víctima.

La Fiscalía sostiene que el uso del arma de reglamento habría sido desproporcionado, “sin previa advertencia ni situación de riesgo real” que requiera efectuar el disparo.

Ahora, el Poder Judicial deberá evaluar el pedido de prisión preventiva formulado por el Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el caso.

Huacho: menor de 8 años murió tras recibir un disparo durante intervención policial a una mototaxi

Un niño de 8 años falleció luego de recibir un impacto de bala durante una intervención policial a una mototaxi en Huacho, provincia de Huaura. Según el reporte de América Noticias, el menor fue trasladado a un centro médico de la zona y posteriormente derivado a Lima debido a la gravedad de la lesión en la cabeza.

El hecho ocurrió cuando dos agentes de la comisaría de Salaverry realizaban labores de fiscalización a un vehículo menor. Según los testigos, la intervención terminó en una discusión entre el conductor de la mototaxi y los efectivos policiales.

¿Qué dijeron los familiares del menor?

De acuerdo con la versión de los familiares, el agente policial habría advertido previamente la presencia del niño en la parte posterior del vehículo antes de realizar el disparo con su arma de reglamento. Tras el impacto, el menor cayó sobre la vía y quedó inconsciente.

Los deudos señalaron que el niño no recibió una atención inmediata por parte de los efectivos que participaron en la intervención. Además, indicaron que fueron ellos quienes tuvieron que gestionar el traslado del menor para que pudiera recibir ayuda médica.

El niño fue llevado inicialmente al Hospital Regional de Huacho para recibir atención de emergencia. Debido a la gravedad de la lesión en la zona encefálica, los médicos dispusieron su traslado a un hospital de Lima.

Los especialistas confirmaron el fallecimiento del menor durante su permanencia en el centro médico de la capital. La familia informó que el niño recibía tratamiento especializado por autismo y era conocido en su comunidad por participar en actividades artísticas.

Los representantes legales de los familiares solicitaron que la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú investigue la actuación de los agentes involucrados. Asimismo, pidieron que se determinen las responsabilidades correspondientes por la muerte del menor.

Fiscalía y Policía realizan diligencias

Tras lo ocurrido, un fiscal y peritos de Criminalística acudieron al lugar para recoger evidencias y recabar información de los testigos. Entre las diligencias se encuentra el análisis del material audiovisual registrado durante el incidente para determinar la secuencia de los hechos.

Las autoridades también recopilaron declaraciones de personas que presenciaron el altercado entre los agentes y el conductor de la mototaxi. El objetivo es establecer la trayectoria del proyectil y las responsabilidades que correspondan.

Hasta el cierre de esta nota, la Policía de Huacho no había informado sobre la situación administrativa de los efectivos que participaron en la intervención. Las investigaciones continúan para esclarecer cómo ocurrió el disparo.