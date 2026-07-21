Agentes de la Policía Nacional capturaron a cinco presuntos integrantes de una organización criminal que operaría en el Callao y estaría vinculada a la extorsión contra empresas de transporte.

De acuerdo con RPP, la Región Policial Callao informó que esta organización sería rival de la banda criminal ‘Los Calacos’, otra agrupación delictiva que opera en la provincia constitucional.

La intervención se llevó a cabo durante una fiesta realizada en un inmueble del distrito de San Miguel, informó el general Marco Antonio Conde Cuéllar, jefe de la Región Policial Callao.

Según precisó el general, efectivos del Grupo Terna realizaron el operativo luego de conocer que los detenidos habían acudido a una fiesta denominada ‘semáforo’. Durante la intervención, la Policía incautó una pistola, un revólver, cuatro paquetes tipo king size con presunta cocaína y cuatro teléfonos celulares.

“Se conoce que se dedicarían a extorsionar y serían rivales de ‘Los Calacos’; serían ‘Anticalacos’. Una importante captura porque con esto también prevenimos diversos hechos de sangre”, indicó.

El general Conde también informó sobre la captura de George Meza Farfán, alias ‘Sabrosura’, ocurrida días atrás. Según indicó, el detenido sería el principal sicario de la organización criminal ‘Los Calacos’.

El jefe policial informó que el detenido confesó ante la Policía su participación en el crimen de César Fernández Munive, de 33 años, ocurrido el 15 de julio en el Callao. Asimismo, las autoridades vienen indagando si estaría involucrado en otros homicidios registrados en la zona.

Como parte de las acciones contra el crimen organizado, la Policía comunicó la captura de presuntos extorsionadores de comerciantes en un operativo realizado de manera conjunta entre la Dirincri Callao y agentes policiales de San Martín de Porres.