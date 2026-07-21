Un hombre de 23 años fue asesinado a balazos mientras se desplazaba como pasajero en un taxi por aplicativo en el distrito de Villa El Salvador. El crimen ocurrió en la antigua Panamericana Sur, a la altura del crematorio Jardines de La Paz, donde la víctima falleció en el lugar debido a los múltiples impactos de bala que recibió.

El conductor del vehículo, identificado como John Mayra Colquie, de 35 años, resultó ileso y fue quien alertó a las autoridades sobre el ataque, según informó Exitosa Noticias.

Vehículo negro interceptó el taxi y abrió fuego

Según el testimonio brindado por el conductor a la Policía Nacional del Perú (PNP), realizaba un servicio de transporte mediante el aplicativo inDrive cuando recogió al pasajero en un punto previamente acordado.

Mientras circulaban por la antigua Panamericana Sur, un automóvil de color negro interceptó la unidad de color plata y sus ocupantes dispararon en reiteradas ocasiones contra la parte posterior izquierda del vehículo.

Como consecuencia del ataque, el pasajero, identificado como Mateo Méndez Pérez, recibió varios impactos de bala y murió de manera instantánea.

Víctima registraba antecedentes penales

De acuerdo con información policial, Mateo Méndez Pérez registraba antecedentes por tráfico ilícito de drogas, robo agravado y extorsión.

Asimismo, las autoridades informaron que había recuperado su libertad hace aproximadamente un mes, por lo que una de las principales hipótesis que manejan los investigadores apunta a un presunto ajuste de cuentas relacionado con su historial delictivo.

No obstante, la Policía precisó que las investigaciones continúan y que el móvil del crimen aún no ha sido determinado de manera oficial.

Ministerio Público realiza diligencias

Peritos de Criminalística y representantes del Ministerio Público llegaron hasta la escena del crimen para realizar el levantamiento del cuerpo y recoger los indicios balísticos que permitan esclarecer el ataque.

La Policía Nacional del Perú continúa con las investigaciones para identificar a los responsables y determinar las circunstancias en las que ocurrió este nuevo hecho de violencia en Villa El Salvador.