La 30.ª Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima 2026) abrirá sus puertas el 22 de julio en el Centro de Exposiciones Jockey, consolidándose como el principal encuentro editorial y cultural del país. Organizada por la Cámara Peruana del Libro, esta edición tendrá a Ecuador como País Invitado de Honor, con una delegación de escritores y una agenda dedicada a difundir su literatura, cine, música y patrimonio cultural.

Durante los primeros días de la feria, el público podrá asistir a presentaciones de libros, conversatorios, homenajes, talleres, actividades infantiles y encuentros con destacados autores y creadores de contenido.

Programación destacada de la primera semana

Miércoles 22 de julio

La programación comienza con la actividad infantil “Murciélagos, nuestros amigos nocturnos”, dirigida por la especialista Patricia Chang. La propuesta, organizada por el Museo de Historia Natural de la Universidad Ricardo Palma y el Programa de Conservación de Murciélagos del Perú, está dirigida a niñas y niños de 4 a 7 años y se realizará a las 2:00 p.m. en el Auditorio Martín Adán.

Jueves 23 de julio

A las 12:00 p.m., la escritora María José Rosello presentará el libro Anoka, la niña del mar, en una actividad organizada por Claraboya Ediciones y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile.

Más tarde, a las 4:00 p.m., la Fundación BBVA ofrecerá el taller “Lectura compartida en familia”, a cargo de los Voluntarios BBVA, con el objetivo de fomentar el hábito lector.

Viernes 24 de julio

Las escritoras Gloria Susana Esquivel y Alejandra Costamagna participarán en el conversatorio “Las formas de no pertenecer”, organizado por la Cámara Peruana del Libro a las 6:00 p.m. en el Auditorio Laura Riesco.

Sábado 25 de julio

La jornada incluirá actividades para distintos públicos:

12:00 p.m. – Show musical de los Hermanos Paz , organizado por Editorial Bruño.

– Show musical de los , organizado por Editorial Bruño. 2:00 p.m. – El creador de contenido Chuy Mine presentará su libro Multiverso Chuy Mine .

– El creador de contenido presentará su libro . 5:00 p.m. – El escritor y periodista Jaime Bayly presentará su más reciente libro Los golpistas.

Todas estas actividades se desarrollarán en el Auditorio Blanca Varela – Fundación BBVA.

Bookfluencers, homenajes y grandes autores

Domingo 26 de julio

La Cámara Peruana del Libro realizará el VI Encuentro Internacional de Bookfluencers, desde las 2:00 p.m., reuniendo a creadores de contenido especializados en literatura para dialogar sobre el impacto de las comunidades lectoras en el entorno digital.

Ese mismo día, a las 4:00 p.m., se rendirá homenaje al poeta Oswaldo Chanove, distinguido con el Premio FIL Lima 2026, en una ceremonia que contará con la participación de Alonso Ruíz Rosas, Arturo Higa, Ricardo Muguerza y el propio homenajeado.

Lunes 27 de julio

Las niñas y niños podrán participar en el taller “Entrenamiento Padawan para niñas y niños”, inspirado en el universo de Star Wars, desde las 2:00 p.m. en el Auditorio Blanca Varela – Fundación BBVA.

Martes 28 de julio

Uno de los actos centrales será el homenaje al escritor Alfredo Bryce Echenique, programado para las 8:00 p.m. Participarán Fernando Iwasaki, Eva Valero Juan y César Ferreira. Posteriormente, a las 9:30 p.m., habrá un espectáculo de música criolla a cargo de Carlos Ardiles.

Jueves 30 de julio

La primera semana cerrará con dos actividades destacadas:

6:00 p.m. – El escritor argentino Eduardo Sacheri conversará con la periodista Katherine Subirana sobre la adaptación de obras literarias al cine en el diálogo “¿Qué pierde y qué gana una historia en el cine?” .

– El escritor argentino conversará con la periodista sobre la adaptación de obras literarias al cine en el diálogo . 6:30 p.m. – La escritora argentina Agustina Bazterrica presentará su novela Diecinueve garras y un pájaro oscuro.

Entradas y transporte gratuito

Las entradas para la FIL Lima 2026 están disponibles en Teleticket y en la boletería oficial de la feria.

Los precios son:

S/ 5.00 para estudiantes y docentes.

para estudiantes y docentes. S/ 7.50 de lunes a jueves.

de lunes a jueves. S/ 10.00 de viernes a domingo y feriados.

Además, la organización ofrecerá buses gratuitos desde el Jockey Plaza y el Parque de la Amistad, con salidas cada 15 minutos para los asistentes que presenten su entrada.

La programación completa puede consultarse en la página oficial de la FIL Lima 2026.