El Ministerio de Cultura presentó una nueva edición de Ruraq Maki, hecho a mano, la exposición-venta de artesanía y arte tradicional más importante del Perú, que este año celebra 20 años de trayectoria impulsando la preservación del patrimonio cultural inmaterial y el fortalecimiento de las comunidades portadoras de saberes ancestrales.

La Edición Nacional Julio 2026 se desarrollará del 17 al 29 de julio en la sede central del Ministerio de Cultura, ubicada en la avenida Javier Prado Este 2465, en San Borja.

El ingreso será gratuito para todo el público.

El horario será:

17 de julio (inauguración): desde las 12:00 p. m.

desde las 12:00 p. m. Del 18 al 29 de julio: de 10:00 a. m. a 8:00 p. m.

Más de 200 colectivos de todo el país

En esta edición participarán 210 colectivos, de los cuales 200 representan a todas las regiones del Perú, 21 pueblos indígenas u originarios y al pueblo afroperuano.

Los asistentes podrán conocer y adquirir piezas elaboradas mediante técnicas tradicionales transmitidas de generación en generación.

Asimismo, participarán 44 colectivos integrados por portadores reconocidos como:

Personalidad Meritoria de la Cultura.

Ganadores del Premio Nacional Amautas de la Artesanía Peruana.

Distinción Medalla Joaquín López Antay.

Además, se exhibirán:

30 líneas artesanales declaradas Patrimonio Cultural de la Nación.

declaradas Patrimonio Cultural de la Nación. Las dos expresiones artesanales peruanas inscritas en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.

Ecuador será el país invitado por primera vez

Como parte de las actividades por el vigésimo aniversario, Ruraq Maki contará por primera vez con una delegación internacional.

Participarán 10 artesanos y artistas tradicionales de Ecuador, gracias al trabajo conjunto con el Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares (CIDAP) y los acuerdos alcanzados durante el Gabinete Binacional Ecuador–Perú realizado en diciembre de 2025.

La delegación exhibirá expresiones culturales provenientes de las regiones Costa, Sierra, Amazonía e Insular, fortaleciendo el intercambio cultural entre ambos países.

Veinte años impulsando la artesanía peruana

Desde su creación, Ruraq Maki tiene como objetivo promover la valoración, comercialización y preservación de la artesanía y el arte tradicional mediante espacios de comercio justo y difusión cultural.

Entre los principales logros alcanzados destacan:

Desde 2012 se realiza dos veces al año (julio y diciembre).

se realiza dos veces al año (julio y diciembre). En 2015 superó los 100 expositores.

superó los 100 expositores. En 2024 reunió a más de 200 colectivos.

reunió a más de 200 colectivos. Cada edición nacional registra un promedio superior a S/ 2 millones en ventas.

Asimismo, la iniciativa ha impulsado:

La publicación de seis investigaciones especializadas .

. La producción de 54 documentales sobre tradiciones artesanales.

sobre tradiciones artesanales. La declaración de 48 prácticas artesanales como Patrimonio Cultural de la Nación.

como Patrimonio Cultural de la Nación. La inscripción de dos expresiones artesanales en la lista representativa de la UNESCO.

Reconocerán al maestro ceramista Gerásimo Sosa Alache

Durante la ceremonia inaugural, el Ministerio de Cultura otorgará la distinción de Personalidad Meritoria de la Cultura al maestro ceramista Gerásimo Sosa Alache.

El reconocimiento destaca su aporte a la preservación y difusión de la cerámica de Chulucanas, una de las expresiones artesanales más representativas del país.