La actriz, escritora y comunicadora Wendy Ramos presentará “Amar lo que haces”, su nuevo libro publicado por Penguin Random House Grupo Editorial, una obra que invita a reflexionar sobre la vida profesional, el propósito personal y la posibilidad de reinventarse.

El libro estará disponible desde el 10 de julio en las principales librerías del país y será presentado oficialmente el sábado 25 de julio, a las 6:30 p. m., durante la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima 2026).

Una invitación a encontrar sentido en el trabajo

En esta nueva publicación, Wendy Ramos comparte experiencias personales, aprendizajes y reflexiones construidas a partir de su propia trayectoria artística y profesional.

Lejos de ofrecer recetas o fórmulas para alcanzar el éxito, la autora propone un espacio de acompañamiento para quienes sienten que su trabajo ya no los representa, desean cambiar de rumbo o buscan recuperar el entusiasmo por lo que hacen.

A través de relatos, preguntas y ejercicios prácticos, el libro invita a reconocer talentos, cuestionar creencias limitantes, afrontar los miedos al cambio y tomar decisiones alineadas con los intereses y valores personales.

“Más que un libro sobre trabajo, Amar lo que haces es una invitación a reconectar con aquello que entusiasma, moviliza y da propósito."

Los lectores podrán participar en un sorteo con la autora

Como parte del lanzamiento, quienes adquieran un ejemplar podrán participar en el sorteo de un café con Wendy Ramos.

Para ello deberán registrar su compra adjuntando la boleta en la publicación indicada en las redes sociales de Penguin Perú o escaneando el código QR disponible en las librerías participantes.

La campaña estará vigente entre el 10 de julio y el 6 de agosto.

Presentación en la Feria Internacional del Libro de Lima

La autora compartirá con sus lectores las historias y motivaciones que dieron origen al libro durante una presentación programada para el 25 de julio, en la FIL Lima 2026.

El encuentro forma parte de las actividades culturales de la feria y permitirá al público conocer de cerca el proceso creativo detrás de la obra.

¿Quién es Wendy Ramos?

Wendy Ramos es actriz, escritora, comunicadora y creadora de proyectos sociales.

Ha desarrollado una trayectoria en el teatro, la televisión, las conferencias y proyectos vinculados con el bienestar, la creatividad y el desarrollo personal.

En 2021 publicó “Diario de una vaca descarriada”, libro que marcó su debut como autora y que obtuvo una amplia acogida entre sus lectores.