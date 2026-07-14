La Asociación Cultural ARES presenta en Lima una nueva versión de El Enfermo Imaginario, la última gran comedia escrita por el dramaturgo francés Molière, en una puesta en escena dirigida por Rodrigo Vargas.

La obra propone una lectura contemporánea de uno de los textos más representativos del teatro clásico, manteniendo la sátira y el humor que han convertido a esta pieza en un referente de la dramaturgia universal durante más de tres siglos.

Una sátira sobre el miedo y la credulidad

La historia sigue a Argán, un hombre convencido de padecer múltiples enfermedades que vive obsesionado con médicos, tratamientos y diagnósticos.

Su temor constante por la salud desencadena una serie de situaciones absurdas que involucran a toda su familia, mientras Molière construye una crítica a la credulidad humana y al abuso de quienes se aprovechan del miedo de las personas.

A más de 350 años de su estreno, la obra mantiene vigencia por abordar temas universales como la manipulación, el poder y las obsesiones cotidianas.

Una propuesta escénica con mirada contemporánea

Bajo la dirección de Rodrigo Vargas, fundador de ARES Teatro y de la Asociación Cultural ARES, la producción busca acercar el clásico francés al público actual mediante un montaje dinámico y de ritmo ágil.

La dirección de arte está a cargo de María Fernanda Mijael, quien complementa la propuesta visual de la obra con una puesta diseñada para potenciar la experiencia teatral.

Vargas cuenta con una trayectoria centrada en la reinterpretación de clásicos universales y ha dirigido montajes como Rey Hamlet (2024), Las preciosas ridículas (2025), La noche de los asesinos (2025), En altamar (2025) y Los padres terribles (2026).

Elenco reúne a artistas de distintas disciplinas

La producción está integrada por un elenco conformado por:

Paul “Polilla” Guerra , quien interpreta a Argán.

, quien interpreta a Argán. María Fernanda Mijael .

. Jesús Robles .

. Eliot Salinas .

. Valentina Bruffau.

El equipo artístico también cuenta con Mary Cueva como asistente de dirección y actriz, mientras que la producción está a cargo de Andrés León.

Temporada y venta de entradas

El Enfermo Imaginario se presenta en ARES Teatro, ubicado en Jr. Belisario Flores 185, Lince.

La temporada se desarrolla:

Fechas: del 3 al 19 de julio.

del 3 al 19 de julio. Funciones: viernes, sábados y domingos.

viernes, sábados y domingos. Hora: 8:00 p. m.

Las entradas se encuentran disponibles a través de Joinnus.