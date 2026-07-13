Prague City Tourism presentó la campaña “Čtěte v Praze jako v knize” (“Lee Praga como un libro”), una iniciativa que invita a conocer la capital de la República Checa a través de las obras y los escenarios vinculados a algunos de los escritores más influyentes relacionados con la ciudad. La propuesta busca consolidar la imagen de Praga como Ciudad Creativa de la Literatura de la UNESCO y coincide con la participación de Chequia como país invitado de honor en la Feria del Libro de Fráncfort 2026.

Bajo este concepto, visitantes y lectores pueden descubrir la ciudad siguiendo un itinerario literario donde calles, plazas, puentes y edificios se convierten en escenarios de novelas, cuentos y relatos.

Cinco autores para descubrir Praga

Franz Kafka y el Castillo de Praga

El recorrido comienza con Franz Kafka, cuya obra está estrechamente ligada a la capital checa.

La ruta incluye el Callejón del Oro, donde el escritor trabajó en varios relatos de Un médico rural, y el Castillo de Praga, escenario que inspiró la atmósfera de El castillo.

Karel Čapek y el barrio de Vinohrady

El itinerario continúa por Vinohrady, barrio donde vivió Karel Čapek, autor de R.U.R. (Robots Universales Rossum), obra que introdujo el término “robot” en la literatura universal.

La visita también propone conocer el Cementerio de Vyšehrad, donde descansan varias figuras destacadas de la cultura checa.

Milan Kundera y el Puente de Carlos

El Puente de Carlos es otro de los puntos centrales del recorrido.

Allí se revive el universo de Milan Kundera, especialmente el de La insoportable levedad del ser, novela ambientada en la Praga marcada por la Primavera de 1968.

Bohumil Hrabal y las tabernas históricas

La propuesta también invita a conocer la cervecería U Zlatého tygra (El Tigre de Oro), lugar frecuentado por Bohumil Hrabal, donde el escritor encontró inspiración para parte de su obra y donde compartió conversaciones con intelectuales y personalidades internacionales.

Dan Brown y la Praga del misterio

El recorrido concluye con una mirada contemporánea inspirada en Dan Brown y su novela El último secreto (2025).

Los visitantes pueden recorrer el Reloj Astronómico, el Clementinum y las callejuelas de la Ciudad Vieja, escenarios elegidos por el autor para desarrollar una historia de intriga vinculada con la alquimia, la astronomía y los secretos históricos de Praga.

Una campaña para promover el turismo cultural

La campaña forma parte de la estrategia de Prague City Tourism para atraer visitantes interesados en la cultura y la literatura.

Según la entidad, el proyecto busca fortalecer el perfil de Praga como destino literario internacional y acompañar la participación de la República Checa en la Feria del Libro de Fráncfort, donde será el país invitado de honor en octubre de 2026.

“Praga no es una atracción para ser consumida, sino una ciudad que se lee, se interpreta y se experimenta”, afirmó Jana Adamcová, vicepresidenta del directorio de Prague City Tourism.