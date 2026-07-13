El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país asumirá el control de la seguridad del estrecho de Ormuz y consideró que esa labor debe ser financiada por los países que utilizan esa ruta marítima para el comercio internacional. Durante una entrevista con Fox News, el mandatario sostuvo que Estados Unidos no debería asumir en solitario los riesgos derivados de proteger el tránsito marítimo en la zona.

Según indicó, las naciones que dependen de esa vía cuentan con recursos suficientes para contribuir económicamente a esas operaciones.

“Vamos a golpearlos muy duro (a Irán), y vamos a mantener seguro el estrecho, y probablemente lo vamos a administrar. Nos convertiremos en el guardián del estrecho (...) Y deberíamos ser compensados por eso”, expresó.

Más adelante insistió en que Washington merece un reembolso por el despliegue militar en la región.

“Están de nuestro lado, y no se puede esperar que hagamos eso gratis (...) Lo que queremos es que se nos reembolse por hacer todo esto, por poner a nuestra gente en peligro”, precisó.

Acusa a Irán de romper un acuerdo

El presidente estadounidense aseguró que existía un entendimiento para poner fin al conflicto, pero responsabilizó a Teherán de incumplir ese compromiso. A raíz de ello, sostuvo que su Gobierno continuará respondiendo militarmente a cualquier acción iraní.

“Les golpeamos con mucha fuerza anoche. Cada vez que envían un dron, les golpeamos con mucha fuerza. Lo que nadie sabe es que teníamos un acuerdo. Era un trato cerrado, y luego lo rompieron. Siempre lo rompen. Hemos tenido diez acuerdos con esta gente, así que simplemente vamos a golpearlos con mucha fuerza”. indicó.

Tras los bombardeos estadounidenses, Irán atacó Kuwait, Bahréin, Qatar, Jordania, Omán y Emiratos Árabes Unidos, países aliados de Washington que albergan bases militares estadounidenses. Además, anunció el cierre del estrecho de Ormuz hasta nuevo aviso.

Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que durante la noche del domingo ejecutó una nueva ofensiva contra instalaciones militares iraníes. Entre los objetivos alcanzados figuraban bases de misiles y drones, capacidades navales, depósitos de municiones, redes de comunicaciones y puestos de vigilancia costera, con el propósito de reducir la capacidad de Teherán para atacar embarcaciones comerciales.