La cuenta oficial en X del depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, difundió este domingo un mensaje de agradecimiento dirigido a los países y organizaciones que han colaborado con la atención de la emergencia provocada por los terremotos registrados el pasado 24 de junio. La publicación fue realizada mientras el exmandatario permanece detenido en Estados Unidos junto con su esposa, Cilia Flores.

De acuerdo con el balance más reciente, los sismos han dejado al menos 4.490 personas fallecidas y 16.740 heridas. Además, las autoridades y los equipos de emergencia continúan desarrollando labores de rescate, asistencia y reconstrucción en las zonas más afectadas.

Somos un pueblo de valores, con un corazón bendecido, que se crece en las dificultades. Qué emoción ver la fuerza espiritual de nuestra Venezuela toda. pic.twitter.com/dzlsGLTAKD — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) July 12, 2026





¿Qué dice el mensaje?

El pronunciamiento difundido en la red social expresa reconocimiento a las delegaciones y gobiernos que participaron en el envío de ayuda humanitaria para atender la emergencia. El texto fue fechado en Nueva York, ciudad donde Maduro permanece recluido.

“Agradecemos profundamente la admiración y la solidaridad expresada por delegaciones, pueblos y Gobiernos del mundo que han compartido su esfuerzo en este momento tan difícil y doloroso para nuestra patri a”.

La publicación no menciona a ningún país en particular. Sin embargo, distintos gobiernos han brindado apoyo mediante el envío de equipos de búsqueda y rescate, asistencia médica y ayuda humanitaria.

Entre los países que participaron en la respuesta figura Estados Unidos. Según informó la Administración de Donald Trump el pasado miércoles, la ayuda humanitaria enviada a Venezuela superó los 386 millones de dólares y fue entregada sin retrasos.

Este domingo, la Embajada de Estados Unidos en Caracas indicó que las fuerzas militares estadounidenses participan en las operaciones de apoyo coordinadas por el Departamento de Estado. Estas acciones forman parte de la asistencia desplegada tras los terremotos que afectaron al país sudamericano.

En otra parte de su mensaje en X, Maduro manifestó su expectativa de que Venezuela logre superar las consecuencias del desastre mediante el trabajo conjunto de la población. La cuenta del exmandatario continúa publicando mensajes con frecuencia, aunque no se ha informado quién está a cargo de su administración.

Nicolás Maduro y Cilia Flores permanecen recluidos en una prisión federal de Nueva York desde su captura en Caracas durante un operativo realizado por fuerzas estadounidenses en enero de este año. Ambos afrontan un proceso judicial por los presuntos delitos de narcoterrorismo, uso de armas y conspiración para exportar drogas hacia Estados Unidos.

La audiencia que ambos debían afrontar el pasado 30 de junio fue reprogramada por las autoridades judiciales. La nueva fecha para el desarrollo de esa diligencia quedó fijada para el próximo 22 de julio.