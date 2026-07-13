El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, obtuvo la nominación del partido oficialista Nuevas Ideas para competir por un tercer mandato consecutivo en las elecciones presidenciales previstas para febrero de 2027.

La proclamación se produjo tras las elecciones internas de la agrupación política, en las que Bukele fue designado como candidato presidencial acompañado nuevamente por el vicepresidente Félix Ulloa.

Reformas constitucionales allanaron el camino

La candidatura de Bukele es posible luego de las reformas constitucionales aprobadas por la Asamblea Legislativa en 2025, que eliminaron las restricciones a la reelección presidencial.

Los cambios también ampliaron el mandato presidencial de cinco a seis años, eliminaron la segunda vuelta electoral y adelantaron la sincronización de las elecciones presidenciales y legislativas.

Bukele, quien asumió la Presidencia en 2019 y comenzó su segundo mandato en 2024, concluirá el actual periodo en 2027 tras el ajuste aprobado por el Congreso.

Alta popularidad y cuestionamientos internacionales

El mandatario, de 44 años, mantiene elevados niveles de aprobación, impulsados principalmente por su política de seguridad y el régimen de excepción implementado desde 2022 para combatir a las pandillas.

Su estrategia ha sido reconocida por la significativa reducción de los homicidios y el debilitamiento de las estructuras criminales. Sin embargo, organizaciones internacionales de derechos humanos han cuestionado el estado de excepción por denuncias de detenciones arbitrarias y otras presuntas vulneraciones de derechos fundamentales.

De crítico a favorito para un nuevo mandato

Bukele llegó al poder en 2019 tras romper con tres décadas de bipartidismo en El Salvador, al imponerse con el respaldo de una amplia mayoría de votantes, especialmente jóvenes y electores descontentos con los partidos tradicionales.

Actualmente, su partido controla ampliamente la Asamblea Legislativa, mientras que sus críticos sostienen que existe una concentración de poder en el Ejecutivo y un debilitamiento de los contrapesos institucionales. El propio mandatario ha ironizado en distintas ocasiones al definirse como un “dictador cool”.