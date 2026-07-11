“El misterioso caso del robo en las escuelas”

Este podría ser el título de una novela de intrigas, si no fuera porque ¿sabías que hasta el 70% de los libros que leen los escolares peruanos son de procedencia pirata?

Esta cifra abrumadora nos conduce a preguntarnos qué les estamos enseñando a nuestros niños, a nuestros jóvenes, cómo los estamos tratando y qué futuro les permitiremos construir. ¿Somos conscientes de que les estamos dando un mal ejemplo, puesto que la propiedad intelectual es un bien como lo es también un celular, y tampoco se debe robar?

Los libros cumplen una misión formativa: amplían el conocimiento del mundo, cultivan el juicio, transmiten la memoria . Conscientes de eso, los escritores jugamos limpio, con la mayor responsabilidad y cariño, cuidando el saber y la imaginación de nuestros lectores.

Nuestra tarea, sin embargo, enfrenta el desafío de su subsistencia ante el robo sistemático de nuestros derechos mediante la piratería.

Por eso, con esta iniciativa, queremos exhortarte a ti, querido lector, querida lectora, a empezar un cambio, una transformación cívica y apostar, junto con nosotros, por la compra legal, la compra original.

Seamos cómplices en este esfuerzo, demandando también más y mejores bibliotecas públicas y privadas, y exigiendo a los colegios, a los institutos, a las universidades, y principalmente a las autoridades —Indecopi, Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial— que combatan este delito impreso y digital que nos perjudica tanto a ti como a nosotros. Empieza por ti. Que tus libros hablen bien de quién eres, de cómo te tratas a ti mismo y cómo tratas a los tuyos. Respeta la creación intelectual como respetas los semáforos. Respeta también tu derecho a acceder al conocimiento y la imaginación.

Suscriben:

Christopher Acosta, Rafael Aita, Fernando Ampuero, Cristian Ayuni, Javier Arévalo, Anahí Barrionuevo, Gianni Biffi, Iván Bolaños, Micky Bolaños, Vero Calderón, Vicky Canales, Beatriz Canny, María Gracia Capristán, Rosa Carrasco, Pedro Cateriano, Rosa María Cifuentes, Hugo Coya, Alonso Cueto, Sonia Cunliffe, Mauricio De La Cuba, José Gonzáles De La Lama, Rafael Dumett, Guiomar Du Bois, Jorge Eslava, Walter Eyzaguirre, Carlos Enrique Freyre, Jeremías Gamboa, Hernán Garrido-Lecca, José Alejandro Godoy, Fabiola Hablutzel Silva, Lorenzo Helguero, Alex Huerta Mercado, Andrea Llosa, Carmen Mc Evoy, José Luis Mejía, Isabel Menéndez, Frank Mendizábal, Cinthia Martínez, Luana Mitre, Diego Molina, Olga Montero, Ana Lucía Mosquera, Carlos Niezen, Susanne Noltenius, Andrea Paz, Claudia Paz, Alessandra Pinasco, Bruno Pinasco, Oscar Pizarro, Giovanna Pollarolo, María Sol Quiroga, Gustavo Rodríguez, Teresa Ruiz Rosas, Dany Salvatierra, Rossana Sala, Ricardo Sumalavia, Iván Thays, Inés Temple, Raúl Tola, Marcos Torres, José Luis Villanueva, Ursula Vega, Virginia Wiese, Alessa Wichtel y Rafael Zavala.

TE PUEDE INTERESAR