El Teatro Municipal de Surco volverá a ser escenario de la Temporada Lírica 2026, una propuesta cultural organizada por la Municipalidad de Santiago de Surco que ofrecerá ocho funciones de ópera y zarzuela entre el 6 y el 16 de agosto.

La programación reunirá a reconocidos artistas nacionales acompañados por una orquesta de cámara, en una temporada que busca acercar al público a dos de los géneros más representativos de la música clásica.

La Dolorosa y una antología de zarzuela abrirán la temporada

La programación se iniciará con “La Dolorosa + Antología de la Zarzuela”, que se presentará los días 6, 8, 14 y 16 de agosto.

El espectáculo contará con las interpretaciones de la soprano Gisela Zivic, el tenor Juan Antonio de Dompablo, el barítono Carlos Martínez y otros artistas invitados, acompañados por una orquesta de cámara.

La antología incluirá algunas de las obras más representativas del repertorio español, entre ellas Ronda de los enamorados, Aria del cuchillo, Dúo de El gato montés, Por fin te miro, A la consulta, Brindis y Costas las de Levante.

La Bohème también formará parte de la programación

Los días 7, 9, 13 y 15 de agosto, el público podrá asistir a “Escenas de la Vida Bohemia + Recital Lírico”, una selección de momentos emblemáticos de la ópera La Bohème, del compositor italiano Giacomo Puccini.

La propuesta estará complementada con un recital de arias clásicas interpretadas por Gisela Zivic, Juan Antonio de Dompablo y el narrador Carlos Victoria.

La dirección musical estará a cargo del maestro David Gómez Ramírez.

Entradas y descuentos

Todas las funciones comenzarán a las 8:00 p. m. en el Teatro Municipal de Surco, ubicado en el Parque de la Amistad, con acceso al estacionamiento por la calle Sacramento N.° 278.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Joinnus.

Como parte del lanzamiento de la temporada, el público podrá acceder a una preventa con 30 % de descuento hasta el 16 de julio.

Desde el 17 de julio, los vecinos de Surco, las personas con discapacidad acreditadas por Conadis y los jubilados accederán a un 20 % de descuento.