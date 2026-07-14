La actriz, cantante y dramaturga Anahí de Cárdenas estrenará “No estoy loca”, un musical original que explora la salud mental a través del humor, la emoción y la música. La obra se presentará del 20 de agosto al 6 de septiembre en el Teatro Municipal de Surco.

Escrita y protagonizada por De Cárdenas, la historia sigue a Ana, una mujer internada en un hospital psiquiátrico que intenta comprender lo que ocurre en su mente mientras enfrenta diagnósticos, recuerdos y personajes que la acompañan en un viaje de autoconocimiento.

La producción está dirigida por Diego Gargurevich y reúne a 11 artistas en escena.

Una historia sobre salud mental y aceptación

La trama se desarrolla en el psiquiátrico ficticio Amor y Paz, donde Ana asegura que no está loca, aunque deberá enfrentarse a una pregunta constante: si realmente padece una enfermedad o simplemente percibe el mundo de una manera distinta.

Entre terapias poco convencionales, números musicales y situaciones cargadas de humor, la protagonista buscará reconciliarse con su propia mente.

“Verán a alguien que está pasando por un proceso que la asusta, que la pone muy vulnerable, que está entendiendo cómo funciona su cerebro y que aprende a hacer las paces con él. Es una obra que celebra la individualidad, la creatividad, el amor, el poder del pensamiento y las ganas de estar bien”, comentó Anahí de Cárdenas.

Un elenco de reconocidos artistas

El espectáculo reúne a un elenco integrado por:

Trilce Cavero.

Andrés Salas.

Juan Carlos Rey de Castro.

Miguel Álvarez.

Majo Bueno.

Junior Baglietto.

Rowi Prieto.

Vanessa Escudero.

Vera Pérez Luna.

La propuesta combina actuaciones, coreografías, música original y una puesta en escena diseñada para acompañar el viaje emocional de la protagonista.

Para el director Diego Gargurevich, la obra busca generar una reflexión sobre la salud mental.

“Más que hablar de un diagnóstico, habla de las personas que hay detrás de él: de sus miedos, sus vínculos y su necesidad de ser comprendidas”, señaló.

Una obra inspirada en una experiencia personal

La idea de No estoy loca nació en 2016, mientras Anahí de Cárdenas interpretaba a un personaje cuya hermana atravesaba una depresión psicótica, en paralelo con una etapa personal marcada por la depresión.

“Me hice la pregunta: ¿qué pasaría si esto se volviera algo peor? Junté las dos cosas y empecé a escribir. La obra creció a partir de ahí”, recordó.

El musical se suma a la faceta de la artista como dramaturga, luego de proyectos como F*ck Cáncer y Té de tías, obra que permaneció una década en cartelera.

Fechas, horarios y entradas

La temporada se desarrollará del 20 de agosto al 6 de septiembre en el Teatro Municipal de Surco.

Las funciones serán:

Jueves, viernes y sábados: 8:00 p. m.

Domingos: 7:00 p. m.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Joinnus.