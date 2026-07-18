El Ministerio de Cultura otorgó la Medalla de Honor de la Cultura a la reconocida intérprete Eva Ayllón, en reconocimiento a su destacada trayectoria artística y a su valiosa contribución en la preservación y difusión del patrimonio musical afroperuano y criollo.

La distinción fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N° 000222-2026-MC, publicada en el diario El Peruano. El sector destacó que la cantante ha fortalecido la identidad cultural del país y proyectado la música peruana tanto a nivel nacional como internacional.

La resolución resalta que, a lo largo de más de cinco décadas de carrera artística, Eva Ayllón se ha consolidado como una de las principales exponentes de la música peruana y en una figura inspiradora para nuevas generaciones de artistas.

La propuesta para conceder este reconocimiento fue presentada por la Dirección de Artes y contó con el respaldo técnico de la Dirección General de Industrias Culturales y Artes, que destacó la relevancia de su legado artístico y su aporte al desarrollo cultural del país.

Asimismo, la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Cultura emitió una opinión favorable al considerar que la condecoración cumple con el marco legal vigente y reconoce una trayectoria de impacto nacional.

La Medalla de Honor de la Cultura es una de las más altas distinciones que concede el Ministerio de Cultura a personas e instituciones por su contribución al fortalecimiento de la identidad nacional y al desarrollo de las expresiones culturales del Perú.