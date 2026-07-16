La Feria Internacional del Libro de Lima 2026 ampliará su programación con una serie de presentaciones nocturnas que combinarán música, literatura y cultura.

Los espectáculos se realizarán en el Auditorio Fundación BBVA – Blanca Varela y otros espacios de la feria, como parte de las actividades de la 30.ª edición del evento.

Entre los artistas y agrupaciones que participarán se encuentran:

22 de julio: KayFex.

KayFex. 23 de julio: Noche Ecuador, con Edgar Palacios.

Noche Ecuador, con Edgar Palacios. 24 de julio: Elisa Tokeshi.

Elisa Tokeshi. 25 de julio: Machaka.

Machaka. 26 de julio: La Nueva Invasión.

La Nueva Invasión. 27 de julio: AGI-TC.

AGI-TC. 28 de julio: Carlos Ardiles.

Carlos Ardiles. 29 de julio: Milena Warthon.

Milena Warthon. 30 de julio: Afroperú.

Afroperú. 31 de julio: Centro del Folklore de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

Centro del Folklore de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. 1 de agosto: Mauricio Mesones.

Mauricio Mesones. 2 de agosto: Noche de Gala Surcana.

Noche de Gala Surcana. 3 de agosto: Coro Polifónico de la UPC.

Coro Polifónico de la UPC. 4 de agosto: Banda Sinfónica de la Marina de Guerra del Perú.

Banda Sinfónica de la Marina de Guerra del Perú. 5 de agosto: Marty Torres.

Marty Torres. 6 de agosto: Sinfonía por el Perú.

La agenda incluirá propuestas de música tropical, pop andino, rock, folklore, música criolla, afroperuana y sinfónica. Asimismo, se realizarán homenajes a Alfredo Bryce Echenique y Blanca Varela, además de presentaciones de libros y actividades culturales.