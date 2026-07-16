La feria extenderá su programación hasta las noches con una agenda que incluirá música tropical, rock, folklore, pop andino, propuestas sinfónicas y actividades especiales por Ecuador, país invitado de honor.
La feria extenderá su programación hasta las noches con una agenda que incluirá música tropical, rock, folklore, pop andino, propuestas sinfónicas y actividades especiales por Ecuador, país invitado de honor.

La Feria Internacional del Libro de Lima 2026 ampliará su programación con una serie de presentaciones nocturnas que combinarán música, literatura y cultura.

Los espectáculos se realizarán en el Auditorio Fundación BBVA – Blanca Varela y otros espacios de la feria, como parte de las actividades de la 30.ª edición del evento.

Entre los artistas y agrupaciones que participarán se encuentran:

  • 22 de julio: KayFex.
  • 23 de julio: Noche Ecuador, con Edgar Palacios.
  • 24 de julio: Elisa Tokeshi.
  • 25 de julio: Machaka.
  • 26 de julio: La Nueva Invasión.
  • 27 de julio: AGI-TC.
  • 28 de julio: Carlos Ardiles.
  • 29 de julio: Milena Warthon.
  • 30 de julio: Afroperú.
  • 31 de julio: Centro del Folklore de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.
  • 1 de agosto: Mauricio Mesones.
  • 2 de agosto: Noche de Gala Surcana.
  • 3 de agosto: Coro Polifónico de la UPC.
  • 4 de agosto: Banda Sinfónica de la Marina de Guerra del Perú.
  • 5 de agosto: Marty Torres.
  • 6 de agosto: Sinfonía por el Perú.

La agenda incluirá propuestas de música tropical, pop andino, rock, folklore, música criolla, afroperuana y sinfónica. Asimismo, se realizarán homenajes a Alfredo Bryce Echenique y Blanca Varela, además de presentaciones de libros y actividades culturales.

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