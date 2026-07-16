La Feria Internacional del Libro de Lima 2026 ampliará su programación con una serie de presentaciones nocturnas que combinarán música, literatura y cultura.
Los espectáculos se realizarán en el Auditorio Fundación BBVA – Blanca Varela y otros espacios de la feria, como parte de las actividades de la 30.ª edición del evento.
Entre los artistas y agrupaciones que participarán se encuentran:
- 22 de julio: KayFex.
- 23 de julio: Noche Ecuador, con Edgar Palacios.
- 24 de julio: Elisa Tokeshi.
- 25 de julio: Machaka.
- 26 de julio: La Nueva Invasión.
- 27 de julio: AGI-TC.
- 28 de julio: Carlos Ardiles.
- 29 de julio: Milena Warthon.
- 30 de julio: Afroperú.
- 31 de julio: Centro del Folklore de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.
- 1 de agosto: Mauricio Mesones.
- 2 de agosto: Noche de Gala Surcana.
- 3 de agosto: Coro Polifónico de la UPC.
- 4 de agosto: Banda Sinfónica de la Marina de Guerra del Perú.
- 5 de agosto: Marty Torres.
- 6 de agosto: Sinfonía por el Perú.
La agenda incluirá propuestas de música tropical, pop andino, rock, folklore, música criolla, afroperuana y sinfónica. Asimismo, se realizarán homenajes a Alfredo Bryce Echenique y Blanca Varela, además de presentaciones de libros y actividades culturales.
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