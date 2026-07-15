En una ceremonia privada, sin presencia de medios de comunicación ni transmisión oficial, el congresista José Jerí recibió la Medalla de Honor en el grado de Gran Cruz. La distinción fue entregada por Fernando Rospigliosi, congresista de Fuerza Popular y presidente del Legislativo.

La condecoración se realizó una semana después de que el Consejo de la Medalla de Honor del Congreso evaluara si el también expresidente encargado cumplía con los requisitos para recibir una de las máximas distinciones del Parlamento. Esto ocurrió pese a que José Jerí fue censurado cuando ejercía la presidencia del Congreso y a que la bancada a la que perteneció expresó su rechazo a dicha posibilidad.

En una carta enviada a Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, la bancada sustentó su rechazo bajo “estrictas consideraciones de orden ético, moral y de idoneidad pública”. Además, señaló que la distinción constituye “la máxima condecoración que otorga este Poder del Estado a ciudadanos que han brindado servicios eminentes a la Nación”. El pronunciamiento hizo referencia a los cuestionamientos que afrontó el exmandatario por sus reuniones con empresarios chinos durante su gestión en el Ejecutivo.

Somos Perú, bancada a la que José Jerí renunció en junio pasado, también cuestionó la entrega de la distinción y sostuvo que “su historial de actuación pública y los cuestionamientos constitucionales que motivaron su apartamiento de la alta magistratura del Estado son de público conocimiento, resultando incongruente y agraviante para el país pretender honrar una gestión caracterizada por los siguientes hechos”.

Hasta el momento, el Congreso de la República no ha brindado una explicación oficial sobre el procedimiento que se siguió para aprobar la entrega de dicha condecoración.

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El Congreso de la República condecoró a José Jerí como expresidente del Poder Legislativo en una ceremonia en privado



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