Con este acto protocolar, el máximo organismo electoral oficializa la acreditación de la fórmula presidencial ganadora de las Elecciones Generales 2026, integrada además por Luis Galarreta Velarde como primer vicepresidente y Miguel Torres Morales como segundo vicepresidente.

La ceremonia reúne a las principales autoridades del sistema electoral y marca uno de los últimos pasos del proceso electoral antes de la transferencia de mando prevista para el 28 de julio.

Durante el acto se dará lectura a la resolución de proclamación, se entregarán las credenciales a cada integrante de la fórmula presidencial y el presidente del JNE, Roberto Burneo, ofrecerá un discurso institucional.

La actividad está programada para las 11:30 a. m.

Así será la ceremonia protocolar

El acto comenzará con la instalación de la mesa de honor, presidida por el titular del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, junto a los miembros del Pleno:

Marta Mach.

Gunther Gonzales.

Rubén Torres.

Aarón Oyarce.

Posteriormente se entonará el Himno Nacional del Perú y se dará lectura a la resolución de proclamación, documento que oficializa los resultados de la elección presidencial y constituye el sustento legal para la entrega de credenciales.

Entrega de credenciales y discurso del presidente del JNE

El momento central de la ceremonia será la entrega individual de las credenciales a los integrantes de la fórmula presidencial electa.

Cada uno será convocado al escenario para recibir el documento que los acredita oficialmente en el cargo que ejercerán durante el periodo de gobierno 2026-2031.

Tras la entrega, el presidente del JNE, Roberto Burneo, ofrecerá un discurso institucional.

La ceremonia concluirá con la fotografía oficial de las autoridades electas junto a los integrantes del Pleno del organismo electoral.