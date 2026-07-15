Aunque parezca poco creíble, el presidente José María Balcázar -quien termina sus funciones este 27 de julio- le pidió al Congreso que le entregue una pensión vitalicia (35 mil soles) luego de dejar el cargo.

DETALLES

En un breve oficio enviado al Parlamento, el también congresista Balcázar pidió le reconozcan la pensión vitalicia, esto además de los beneficios que le corresponden a expresidentes constitucionales (personal de seguridad, un asesor, vehículo oficial, seguro privado y combustible).

En su argumento, el todavía mandatario recuerda que asumió y ejerció el cargo desde el 18 de febrero de este año en estricto cumplimiento de los mandatos de la Constitución que regulan la sucesión constitucional.

“Durante el periodo de mi mandato, asumí de forma plena, exclusiva y excluyente todas las prerrogativas, obligaciones gubernamentales, conducción del Estado y la altísima responsabilidad política y penal que el ordenamiento jurídico nacional asigna al jefe de Estado”, se puede leer en el documento.

Manuel Merino de Lama solicitó pensión vitalicia como presidente en el año 2022. Sin embargo, su petición fue rechazada. (Foto: Presidencia)

ANTECEDENTES

Sin embargo, los antecedentes señalan que a Balcázar no le corresponderá pensión.

En junio de 2022, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó una opinión consultiva que recomendaba no otorgar pensión a excongresistas que asumieron la presidencia por sucesión constitucional.

Esto sucedió luego de que Manuel Merino de Lama y Francisco Sagasti presenten solicitudes para obtener pensión vitalicia.

El informe precisó que solo aplica para presidentes electos por mandato popular y no para congresistas que asumieron el cargo por sucesión.

Por otro lado, Dina Boluarte, segunda vicepresidenta de Perú Libre que asumió la presidencia, tampoco recibirá pensión vitalicia.

Documentos del Área de Asesoría Laboral del Congreso concluyeron que no le corresponde debido a que no fue elegida por votación popular.